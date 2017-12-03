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Ирек Ялалов: Мусоросжигательного завода в Уфе не будет

3 декабря 2017, 08:00
Глава администрации Уфы рассказал об этом на Общероссийском экологическом форуме.

Вчера, 2 декабря, глава администрации Уфы Ирек Ялалов принял участие в Общероссийском экологическом форуме «Комфортная сред. Экология. Законодательство» в уфимском отеле Sheraton.

В ходе форума он ответил на вопрос, будет ли построен в Уфе мусоросжигательный завод.

- В Лозанне в центре города построили такой завод под землей, - рассказал Ирек Ялалов. – Он вырабатывает электричество и тепло. Он стоит 300 миллионов евро, или 21 миллиард рублей. Это годовой бюджет Уфы. Его содержание не окупается. Российские города к таким заводам не готовы. Швейцарцы мне сказали, если они построят в Уфе такой завод, то они готовы три года потерпеть наши тарифы на вывоз и переработку мусора. Но потом придется поднять их в 120 раз.

- Наша принципиальная позиция – мусоросжигательных заводов в Башкирии не будет, - пояснил министр природопользования и экологии Илдар Хадыев, - потому что и в экономической, и в экологический части эти проекты очень напряженные. В экономике – по тарифам, в экологии – в воздействии на окружающую среду.

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