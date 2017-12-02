Министр экологии Башкирии: Мы ощутили настоящую борьбу за отходы

2 декабря в Уфе прошел Общероссийский экологический форум «Комфортная среда. Экология. Законодательство».

Форум начался с фестиваля «Зеленая планета», на втором этаже уфимского отеля Sheraton можно было увидеть, какими экологическими продуктами богата башкирская земля, а также посмотреть на выставку социальных фотографий.

Затем состоялся бизнес-завтрак «Общественный контроль в сфере охраны окружающей среды». За полтора часа выступило с десяток человек и задано несколько острых вопросов, на которые частенько приходилось отвечать министру природопользования и экологии Илдару Хадыеву. Так что он, скорее всего, не смог полностью насладиться кухней ресторана Rossinsky.

Рутений, Химпром и Шиханы

Пожалуй, это три самые острые темы, которые были подняты во время бизнес-завтрака.

По поводу «безопасного рутениевого дождя», о котором россияне сначала узнали из европейских СМИ, и только потом из сообщений Росгидромета, до сих пор нет ясности, откуда был выброс.

- Источники выброса рутения до сих пор не определены, - сказал Илдар Хадыев. - Эта история обнажила серьезные проблемы государственного мониторинга со стороны Росгидромета. Эта система требует модернизации.

Министр напомнил, что информацию о радиоактивности собирают три поста в Башкирии, но результаты проб в республике не могут быть исследованы, поскольку нет нужной лаборатории. Образцы исследуются в Екатеринбурге.

- Это не может быть региональной задачей, - подчеркнул Илдар Хадыев. - Нужно добиться плотности станций по замеру проб воздуха на радиоактивность такой, как в Европе. А пока нет подробной информации, рождаются всякого рода домыслы. Я думаю, надо дождаться итогов расследования, и тогда будут сделаны нужные выводы.

Позже, уже на пленарном заседании форума министр подчеркнул, что на территории Башкирии нет предприятий, которые используют или производят рутений, и что этот радиоактивный элемент не имеет естественного происхождения.

Руфина Шагапова: "Я не знаю всех ответов на вопросы про рутений". Фото: Разиф Абдуллин, Mkset.ru

Что касается «Химпрома», то тут министр пояснил, что это «тема с бородой». Проект утилизации отходов предприятия был разработан самим «Химпромом» еще в 2005 году. По словам председателя Союза экологов Башкирии Александра Веселова, теперь на территории предприятия работают более 70 юридических лиц, хотя там же хранится 0,5 млн тонн диоксиносодержащих отходов.

- Было намерение Российской федерации все такие объекты поставить на учет и решить эти проблемы, - пояснил Илдар Хадыев. – И в 2014 году даже было объявлено, что «Химпром» включен в программу, но это не было реализовано из-за отсутствия финансирования. Есть проект «Химпрома» стоимостью более 4 млрд рублей. Он устарел. Само предприятие юридически было закрыто только в феврале 2017 года. Эту территорию можно включить в приоритетный проект «Чистая страна» при наличии хорошего проекта. Это должно решаться на федеральном уровне, в том числе и благодаря переработке этих проектов. Наша позиция – эта территория - территория развития. Нельзя эту территорию стирать с лица земли и делать там зеленый газон за 4,4 миллиарда, такой проект невозможен. Но там есть зоны, где надо решить вопросы. Зона 41-ого цеха, где очищаются сточные воды. Сейчас это нагрузка на бюджет Уфы, и этот объект нуждается в модернизации и реконструкции с точки зрения отсечки ливневых стоков со всей территории. Над этим город работает, поскольку несет за него ответственность. И остаются шламонакопители, где существует проблема загрязнения диоксином. До 2020 года, когда реализуется программа «Чистая страна», будут приняты решения по подобным объектам. Но есть интерес бизнеса к тем накопителя в восьми хранилищах, бизнес готов делать из них стройматериалы.

Площадка «Химпрома» может стать территорией развития, например, индустриальным парком газохимического направления, поскольку вся инфраструктура имеется, отметил Илдар Хадыев.

Что касается судьбы Шихан, то тут требуется набраться немного терпения, считает заместитель гендиректора Башкирской содовой компании Сергей Лобастов.

- Создана рабочая группа при правительстве Башкирии во главе с вице-премьером, -высказался он. – Дайте ей время. Я думаю, что решение по источнику сырья для «Соды» будет найдено.

Модератором форума была главный редактор телеканала "Живая планета" Мария Моргун. Фото: Разиф Абдуллин

В Башкирии развернулась борьба за отходы

Во время пленарного заседания было поднято много интересных тем, но мы решили остановиться на одной из них – работе по переработке мусора, строительству новых полигонов и мусоросортировочных линий. Эта тема была, пожалуй, одной из самых острых и дискуссионных.

Первым высказался по теме председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев (губернатор Тульской области в 2011- 2016 гг):

- У нас единицы регионов, где есть нормальные полигоны ТКО. Один такой полигон на территории в 25 га обходится в один миллиард. Тарифы на вывоз и переработку мусора надо увеличивать в 5-10 раз.

Тему продолжил сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров:

- В Башкортостане сейчас десять строек. Несколько лет назад в республике было всего два полигона, теперь их 40. И при этом по рейтингу российских регионов республика на 52 месте.

Масла в огонь подлила участница форума уфимка Лилия Чанышева, обратившись к мэру Уфы Иреку Ялалову:

- Для чего нужно строить в пяти километрах от Благовещенска новый полигон ТКО, в пять раз больше действующего, если там уже есть один, который загружен наполовину? И тут же предлагается расширить полигон в Черкассах. Экологи считают, что нет необходимости в двух паралелльных стройках. Это они нагнетают обстановку или нет?

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов ситуацию в Благовещенске комментировать не стал из-за принятой в среде глав администраций этики. Не его территория. Черкассы – это тоже не Уфа, а Уфимский район, но тут Ирек Ялалов все-таки высказался:

- Я могу прокомментировать как житель Уфы. Мы генерируем в год 3 млн 300 тыс тонн отходов. И с 2000 года для Уфы остро стоит проблема полигона ТКО. Мы даже разрабатывали две площадки, одну под Нагаево, другую – у Красного Яра, даже взяли там земли министерства обороны. Но под давлением общественности республиканские и городские власти отступили. Надо всем успокоиться и принять взвешенное решение. В Черкассах заказчиком выступает муниципальное спецавтохозяйство, и там мы расширять полигон не будем. Но его надо реконструировать.

И жирную точку в дискуссии поставил министр природопользования и экологии Башкирии Илдар Хадыев: