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В Уфе состоится городской велопарад I BIKE UFA

30 июня 2017, 16:39
Он назначен на 15 июля.

Долгожданный для многих уфимцев велопробег I BIKE UFA все же состоится. До старта остается всего 15 дней.

Седьмой по счету велопарад в Уфе пройдет 15 июля. Его маршрут классический: от Горсовета до Конгресс-Холла. Все желающие должны собраться в 9.30 на площади Ленина, чтобы зарегистрироваться и получить номера. Старт запланирован на 11:00.

Для того чтобы принять участие в велопараде, необходимо наличие велосипеда и хорошее настроение. Поскольку в прошлый раз велопарад сорвался из-за недостаточного обеспечения безопасности, то сейчас принято решение не делать различные дополнительные площадки. Организаторы надеются, что в этот раз к обоюдному решению с властями удалось прийти и эксцессов не будет.

Всю подробную информацию можно узнать в группе велопарада ВКонтакте vk.com/ibikeufa и на официальном сайте ibikeufa.ru

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