В Уфе состоится городской велопарад I BIKE UFA

Для того чтобы принять участие в велопараде, необходимо наличие велосипеда и хорошее настроение. Поскольку в прошлый раз велопарад сорвался из-за недостаточного обеспечения безопасности, то сейчас принято решение не делать различные дополнительные площадки. Организаторы надеются, что в этот раз к обоюдному решению с властями удалось прийти и эксцессов не будет.