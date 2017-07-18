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Кристина Дейнеко
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Июль 2017
В Уфе девочка получила травмы, катаясь на горке
ЧП произошло в микрорайоне Сипайлово.
18 июля 2017, 17:57
Живые фотографии за две минуты - это реально
18 июля 2017, 14:30
В Уфимском районе жители обнаружили в дождевой воде малиновый осадок
Местные жители опасаются, что это влияние завода "Кроношпан".
11 июля 2017, 18:23
В Уфе количество жалоб на коллекторов увеличилось в два раза
11 июля 2017, 13:32
Уфу посетили гонщики Шёлкового пути
9 июля 2017, 23:37
В Уфе овчарка обнаружила 10 тысяч евро
6 июля 2017, 15:01
В мобильных телефонах появилась башкирская клавиатура
5 июля 2017, 12:36
В популярном меcсенджере Telegram появился башкирский бот
4 июля 2017, 16:47
Уфа оказалась не готова к сильным дождям
4 июля 2017, 15:02
В центре Уфы мужчина стрелял в охранника ночного клуба
Инцидент произошел сегодня ночью.
3 июля 2017, 17:44
В Благовещенске наказали руководство детского сада, где ребёнок сломал руку
ИО заведующей детского сада оштрафована на 10 тысяч рублей.
3 июля 2017, 16:16
В Башкирии на фестиваль собрались стрельцы, рыцари и солдаты
3 июля 2017, 11:05
В Башкирии в горящем автомобиле погибли два человека
Пожилой мужчина и его пассажирка не смогли выбраться из машины.
3 июля 2017, 10:30
В Уфе пройдет книжный квест
3 июля 2017, 10:10
В Башкирию слетелось более 40 любителей авиации
1 июля 2017, 19:55
В Германии почтили память погибших детей из Башкирии над Боденским озером
1 июля 2017, 18:49
В выходные в Уфе пройдут дожди
1 июля 2017, 02:00
В Уфе презентовали камеру, которая сама печатает фотографии
1 июля 2017, 02:00
Теперь жители Башкирии могут оформить электронные больничные
Соответствующий закон вступил в силу с 1 июля 2017 года.
1 июля 2017, 02:00
Июнь 2017
В Уфе состоится городской велопарад I BIKE UFA
30 июня 2017, 16:39