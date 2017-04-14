Дневник: Как шла подготовка к фестивалю I bike Ufa

Дневник в картинках нарисовала известная уфимская художница Наталья Якунина. Она наглядно показала, как организаторы и волонтеры готовились к так и не состоявшемуся фестивалю I bike Ufa. А все началось со школы организаторов I make Ufa.

В феврале начался набор в Школу организаторов imake ufa. Выпускники которой должны стать соорганизаторами фестиваля i bike ufa. Делали его те же люди, кто с 2011 года проводил День 1000 велосипедистов: Раиль Габдуллин, Стас Сарыгин, Алия Айсина. Так вот, отбор в школу проходил 2 дня. Самый большой поток людей пришел в первый день. Преподаватели, они же организаторы фестиваля, раздали пришедшим задания. Например, выйти на сцену и рассказывать о себе и о своих воплощенных организаторских проектах. 9 марта состоялось первое занятие.

Фото: Наталья Якунина

Следующим заданием было - разработать идею своей площадки. Алия Айсина рассказала, как придумать идею и воплотить её. По ее словам, идеей надо "забеременеть".

Фото: Наталья Якунина

Наталья Якунина подготовила флэшмоб совместно с клубом рисовальщиков. Идея состояла в том, что команда непрофессиональных художников будет на фестивале. Они нарисуют все активности и участников. При этом каждый желающий мог присоединиться к рисовальному флэшмобу. Но этой идее, по крайней мере пока, не суждено было исполниться.

Фото: Наталья Якунина

Материалы по теме