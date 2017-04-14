В Уфе фестиваль I BIKE UFA отменили из-за угрозы терактов

Фестиваль I bike Ufa, который был запланирован на 28 мая, отменен. Организаторы мероприятия записали видеообращение к уфимцам, в котором объяснили причины и принесли свои извинения.

- По поступившим сегодня от силовых структур данным, по всему миру повысилась вероятность террористических атак. На этой неделе, во вторник, произошел теракт в Манчестере. Вчера в Москве задержали террористов, готовивших взрыв. В условиях повышенной террористической угрозы, фестиваль может быть проведен только при обеспечении усиленных мер безопасности, а именно полное ограждение каждой фестивальной площадки и организация досмотровых мероприятий на каждой площадке, что не соответствует концепции фестиваля открытых улиц, и это невозможно технически с учётом масштаба события. По этой причине фестиваль I BIKE UFA проводиться не будет, - сказал директор фестиваля Раиль Габдуллин.

Видео