Как отменили фестиваль I BIKE UFA, и почему его больше не будет

Один из организаторов велофестиваля I BIKE UFA Станислав Сырыгин рассказал, почему событие было отменено в последний день. Он также признался, что повторно проводить такой городской праздник, теперь едва ли кто-то возьмется.

Как рассказал Станислав Сырыгин Медиакорсети, к фестивалю организаторы готовились год. Заявку о его проведении в формате открытых улиц в мэрию они подали еще в октябре прошлого года, а в феврале получили официальное уведомление о том, что фестиваль проводить можно. С этого времени организаторов начали приглашать в МВД практически каждый день, убеждая их, что выбранный формат не дает обеспечить необходимый уровень безопасности.

- Нас убеждали в том, что каждая площадка с активностями должна быть огорожена и усилена охраной, - рассказал Сырыгин. – Мы же настаивали на том, что охрану достаточно обеспечить на внешнем контуре, как это делается на подобных событиях в других городах.

В МВД от организаторов требовали увеличить число охранников до 1,2 тысячи человек. Причем сами силовики обещали обеспечить только 100 человек.

- Мы неоднократно заявляли, что такую охрану обеспечить нам не позволяет бюджет, обращались к Рустэму Хамитову, Иреку Ялалову с просьбой нас поддержать, - пояснил Сырыгин. – И насколько нам известно, и региональные, и муниципальные власти обращались в МВД, однако ничего добиться не удалось.

В прошлую субботу, 20 мая, организаторам предложили уменьшить масштаб фестиваля в два раза. Об этом заявил на очередном совещании замначальника полиции по охране общественного порядка Артур Сайфуллин.

- В понедельник мы сделали это, масштаб был уменьшен в два раза, как это и требовала полиция, - говорит Сырыгин. – Однако и после этого нам вновь начали говорить, что то, что мы слышали на совещании, касалось, оказывается, только велотрасс, а не площадок с активностями.

Официальное письмо из МВД о том, можно или нельзя проводить фестиваль, так и не пришло. Поворотный момент, по данным организаторов, произошел в пятницу, 26 мая. Именно тогда от башкирских правоохранителей якобы на селекторном совещании потребовали усилить меры безопасности всех возможных массовых мероприятий. Это было связанно с найденной в столице России бомбой. В субботу организаторам пришлось сделать официальное заявление, что I BIKE UFA не состоится.

Самое печальное, что не состоится он теперь, скорее всего, и в будущем.

- Желание (проводить фестиваль – прим.ред.) нам трудно отбить, но мы оцениваем риски, - отметил Сырыгин. – С учетом того, что мероприятие могут отменить в последний день, нам будет очень сложно замотивировать такое большое количество волонтеров, организаторов и партнеров. Поэтому вероятность проведения такого фестиваля в будущем мы оцениваем как стремящуюся к нулю.

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