Как выглядит Уфа в начале весны

Традиционная сезонная прогулка по городу была приурочена к середине весны. Хотя серединой ее назвать трудно - скорее началом...Ни для кого не секрет, что Уфа "славится" своими лужами. Действительно, в городе они есть, но, по моим наблюдениям, их гораздо меньше, чем в прошлом году. Может, просто снег еще не весь растаял...
Сугробы грязного снега практически исчезли с улиц города, но в Кировском районе серые, а порой и черные, кучи до сих пор "украшают" внешний облик города.
В центре, не далеко от Парка Якутова, ситуация значительно лучше, снега практически нет. Лужи больше от прошедшего 30 минут назад дождя. В целом город выглядит серо, грязно, как после стресса, но вроде он приходит в себя.