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Весна в Башкирии
Как в Уфе и в Башкирии проходит весна.
Мы следим за паводком, лужами и прочими весенними явлениями.
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2020
В Уфе ожидается резкий подъем уровня воды в реке Белая
24 апреля 2020, 17:48
2019
В Башкирии решено благоустроить пляжи раньше начала купального сезона
13 мая 2019, 11:54
Радий Хабиров поручил оказать помощь районам, пострадавшим от урагана
Вчера поступило 208 сообщений о повреждении кровель домов и нарушении энергоснабжения.
29 апреля 2019, 10:52
Конец половодью: В Башкирии уровни рек пошли на спад
23 апреля 2019, 11:59
«Доходит до пояса»: в башкирском селе дома ежегодно остаются под водой
10 апреля 2019, 17:49
В Башкирии дома в селе Зирган подтопило из-за отсутствия канавы
10 апреля 2019, 11:21
«Дорожный эксперт»: Как с помощью приложения отремонтировать яму на дороге
9 апреля 2019, 17:11
«Увидимся!»: Радий Хабиров объяснил, почему не принял участие в субботнике
7 апреля 2019, 12:25
В Башкирию уверенно пришла весна
7 апреля 2019, 10:01
В Башкирии талые воды подтопили жилые дома
ЧП произошло в Стерлитамакском районе республики.
4 апреля 2019, 09:45
С окраин Уфы откачали свыше 130 кубометров талой воды
1 апреля 2019, 10:37
«Это Сталинград настоящий»: Жители Благовещенска просят сделать дороги
25 марта 2019, 16:10
В республике в апреле стартует акция «Зеленая Башкирия»
25 марта 2019, 13:14
Башгидромет: В Башкирии этой весной ожидается раннее вскрытие рек
25 марта 2019, 12:39
Башгидромет дал прогноз развития паводковой ситуации в Башкирии
11 марта 2019, 11:38
В Уфе затопило 190-летнее здание
11 марта 2019, 11:26
В Уфе снежная глыба рухнула с крыши на магазинную вывеску
4 марта 2019, 18:09
«Говорят, нас нет»: В Уфе 170-летний дом рискует рухнуть на жильцов
4 марта 2019, 17:26
В мэрии Уфы рассказали о масштабах весеннего паводка
26 февраля 2019, 11:10
Синоптики рассказали, когда в Башкирии начнет активно таять снег
20 февраля 2019, 10:17