Карточки
Чудеса и сода: делаем интересные опыты с хорошо знакомым продуктом
Сегодня, 07:51Фото: соцсети
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Разнообразные химические опыты с применением соды демонстрируют множество удивительных свойств этого полезного вещества.
О природе и свойствах привычных и знакомых с детства веществ мы задумываемся редко. Различные химические реакции присутствуют вокруг нас постоянно. И опыты с участием соды составляют одну из самых увлекательных их частей. На самом первом уроке химии в школе учитель всегда показывает детям опыт смешивания соды с уксусом. Cимволично, что знакомство с бесконечным миром химии начинается именно с соды. Медиакорсеть предлагает читателям самим убедиться в этом, тем более что опыты – это не только интересное зрелище, но и повод поразмыслить над происходящим, выдвинуть гипотезы и сделать удивительные открытия. Благодарим за помощь в подготовке материала пресс-службу Башкирской содовой компании.