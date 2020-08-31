Выход есть: квесты в Уфе, которые украсят любой детский праздник

Город засыпает, просыпается мафия и несколько отчаянных смельчаков, которые готовы поставить на карту все ради места под солнцем. Есть городская легенда, что в одном из номеров местной гостиницы мафия спрятала свой счастливый талисман — пистолет-пулемет Томпсона, он же «Томми ган», он же «Уничтожитель», он же «Чикагская пишущая машинка» — вы наверняка видели такой в кино. Но это не просто очередная железка, это оружие самого Аль Капоне!