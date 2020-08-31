Выход есть: квесты в Уфе, которые украсят любой детский праздник

Со времен экранизации «Властелина колец» Джона Р. Р. Толкина прошло почти 20 лет — за этот короткий срок произведение стало культовым, а персонажи успешно закрепились в мировой поп-культуре. Несмотря на пристальное внимание, герои этой истории с годами не растеряли своего фантастического обаяния, а большие путешествия маленьких хоббитов вызывают интерес у детей всех возрастов.
Квест «Хоббит: тайна кольца» отправляет во времена Бильбо Бэггинса, который уже успел завладеть Кольцом Всевластья. Пока Бильбо ищет новые приключения вдали от родного Шира, волшебник Гэндальф поручает нам найти в хоббитской норе то самое Кольцо. Но скорее, нужно торопиться: назгулы — крылатые тени, слуги Саурона — уже рыщут по окрестностям в поисках заветного сокровища. Сможете спасти Средиземье? Скорей в дорогу!
Возрастное ограничение: 12+ (можно с 10 лет в сопровождении взрослых). Количество участников — до 4 человек.
Город засыпает, просыпается мафия и несколько отчаянных смельчаков, которые готовы поставить на карту все ради места под солнцем. Есть городская легенда, что в одном из номеров местной гостиницы мафия спрятала свой счастливый талисман — пистолет-пулемет Томпсона, он же «Томми ган», он же «Уничтожитель», он же «Чикагская пишущая машинка» — вы наверняка видели такой в кино. Но это не просто очередная железка, это оружие самого Аль Капоне!
Но вот в чем дело: все, кто когда-то пускался на поиски легендарного «Томпсона», бесследно исчезали. Следы последнего искателя сокровищ привели вас в номер отеля «Империал»… Если вы готовы окунуться в море увлекательных головоломок и густую атмосферу детективов в стиле нуар, тогда квест «Ограбление мафиози» — то, что нужно!
Возрастное ограничение: 12+ (можно с 10 лет в сопровождении взрослых). Количество участников — до 6 человек.
Мы говорим «Алохомора!» — и перед нами открывается знаменитый мир волшебников, где возможные самые невиданные чудеса. Но, кажется, здесь снова можно учуять угрозу, с которой под силу справиться только вам. В этой непростой борьбе придется заново отыскать Дары Смерти, которые были надежно спрятаны министерством магии.
И помните: в волшебном мире действуют иные законы. Метлы умеют летать, книги — разговаривать, а слова — исчезать и появляться буквально из воздуха. Но, к счастью, друзья все так же готовы помочь в трудную минуту, а законы логики работают по обе стороны от мира волшебников. Остерегайтесь дементоров и Пожирателей Смерти, и не убирайте волшебную палочку, она вам еще пригодится! Вперед, на квест «Гарри Поттер. Дары Смерти».
Возрастное ограничение: 12+ (можно с 10 лет в сопровождении взрослых). Количество участников — до 4 человек.
Чего вам не хватает? Ну, кроме дополнительного летнего месяца? Правильно, легендарного алмаза, самого крупного в мире. Когда-то его назвали «Розовая пантера, потому что внутри него есть вкрапление, напоминающее этого зверя очертаниями. Скоро его должны продать на аукционе за бешеные деньги, а пока он выставлен в музее на всеобщее обозрение, чтобы все желающие могли полюбоваться знаменитой драгоценностью.
Кажется, проникнуть в музей под покровом ночи — не такая уж плохая идея. Особенно если вы решили заполучить один небезызвестный алмаз… Словом, добро пожаловать на квест «Кража века. Розовая пантера».
Возрастное ограничение: 8+. Количество участников — до 6 человек.
Приключения близнецов Диппера и Мэйбл в городке Гравити Фолз снискали славу детского варианта «Твин Пикса» — такой увлекательной и необычной оказалась в мультсериале связь мистики, магии и простых летних каникул у дедушки.
Квест «Гравити Фолз» начинается в хижине чудес дяди Стэна, где нужно отыскать и правильно собрать мистический круг энергии. Только с его помощью получится противостоять могущественному демону Биллу Шифру, который снова терроризирует Гравити Фолз. Значит, время звать Пухлю и отправлять навстречу незабываемым приключениям.
Максимальное количество игроков в команде: дети — 6 человек, взрослые — 4 человека. Квест можно пройти с аниматором за дополнительную плату.