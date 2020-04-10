Карточки
Всё, что вы хотели знать о коронавирусе, но боялись спросить
10 апреля, 19:40Фото: novostivolgograda.ru
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Коронавирус COVID-19 – главная тема последних месяцев, а может быть, и всего 2020 года. В потоке новостей об эпидемии не всегда удаётся отделить важную и полезную информацию от фейков, домыслов и непроверенных теорий.
Мы решили собрать всю достоверную информацию о COVID-19, которая известна на данный момент. В наших карточках – ответы на самые часто задаваемые вопросы о «заразе коронавирусной», рекомендации от врачей, советы по профилактике… В общем, всё, что вы хотели знать о коронавирусе, но боялись спросить.