Всё, что вы хотели знать о коронавирусе, но боялись спросить

Как понять, что у меня коронавирус?

Симптомы коронавируса COVID-19 – почти такие же, как у обычного сильного гриппа. Более чем в 90% случаев у больных сильно, выше 39 градусов, поднимается температура. В 80% случаев возникает кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты). Более чем у половины заболевших появляется одышка и ломота в мышцах, у каждого четвёртого – чувство сдавленности в груди. Редко (менее чем в 10% случаев) возникают такие симптомы, как головная боль, кровохарканье, диарея, тошнота, учащённое сердцебиение.

В 80% случаев коронавирус протекает в лёгкой форме. Это не значит, что его можно перенести «на ногах», потому что у COVID-19 высокий риск развития осложнений. Если у вас одновременно есть три симптома коронавируса (повышенная температура, кашель и затруднённое дыхание) – срочно вызывайте «скорую помощь»!

Бывает, что коронавирус проходит почти без симптомов. Это всё равно опасно: больной может заразить других, даже не зная, что у него COVID-19. Кроме того, японские учёные выяснили, что даже у тех, кто переболел бессимптомно, некоторое время сохраняются повреждения лёгких.