Переработать нельзя выбрасывать: как понять, какие отходы могут пригодиться

БУМАГА

Итак, оглянитесь вокруг и загляните в ваше мусорное ведро. Возможно, там есть БУМАГА - картон, книги, офисная бумага, тетради и крафт.

К переработке не годятся: салфетки (важные и сухие), бумажные стаканчики и другая посуда (она ламинирована), втулки от туалетной бумаги, упаковка от яиц (из целлюлозы, можете сжечь в саду), фотографии, чеки и другая термобумага.

Бумагу не обязательно рвать на мелкие клочки. Принимается и бумага из шредера.

Как сдавать: обязательно отделить картон от бумаги. Они идут на разные цели, поэтому их нужно отделять. Обложки от книг не перерабатываются, оторвите их предварительно.