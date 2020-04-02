Вирусы прошлого: топ самых массовых эпидемий в России и в мире

За столетие Россия пережила немало эпидемий. Большинство - вместе со всем миром, но были и локальные вспышки. Мы рассказываем о самых страшных эпидемиях, поразивших страны.

Сейчас в мире бушует коронавирус. По данным на 2 апреля, COVID-19 в мире заразилось 939 тысяч 747 человек, умерло уже 47 тысяч 312 человек. В России зафиксировано 3 тысячи 548 случаев заболевания и 31 смерть от коронавируса.

Симптомы этой инфекции сравнимы с симптомами при простуде или гриппе: высокая температура, сухой кашель, общая слабость организма, затрудненное дыхание.

Прогнозы по окончанию пандемии, объявленной 11 марта, не берется давать ни один врач.