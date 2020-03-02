Потому что любим: выбираем правильный подарок для девочек, девушек, женщин к 8 Марта

Цветы от компании «Flovered»

Будь одна роза, исполненная грации и красоты, либо величественный и ошеломляющий букет из 333 роз — они станут символом восхищения, уважения и любви, потому что это послание от вас. В интернет-магазине «Flovered» знают о магии цветов всё и помогут вам выразить свои чувства.

Флористы из «Flovered» предлагают букеты из красных, белых, розовых и разноцветных роз, которые компания получает напрямую с плантаций Эквадора. Симпатичные смешанные букеты или классические букеты из роз, цветы в шляпной коробке, розы в пробирке, а также фигуры из роз — всё это вскружит голову и точно не оставит вашу даму равнодушной.

Здесь вы можете также купить и различные виды эффектных лилий, грациозной эустомы, изящных ирисов, великолепных орхидей.

Готовые букеты можно выбрать на определенную тему: «Для любимой», «День рождения», «Признание» или «Яркий день». Заказать можно даже 51, 101 или 333 розы, которые будут оперативно доставлены адресату, а вы получите полный отчет о вручении в виде смс-сообщения и фотографии или видео с вэб-камеры.

Возможен также самовывоз букета в любой точке города, ведь у «Flovered» большое количество магазинов по Уфе и не только.

Компания «Flovered» сделает ваш подарок еще более привлекательным предложив добавить к подарку деревянную открытку, топпер, плюшевого медведя и другие оригинальные сувениры.

Для владельцев клубных карт предусмотрены скидки. На каждую третью покупку предоставляется скидка 50%. Приобрести карту можно в любом магазине, а при заказе букета онлайн — карта оформляется в подарок.

Отдел доставки: +7 (347)229-47-43 (круглосуточно),

+7(987)139-58-05, +7(937)849-72-44 (WhatsApp).

https://flovered.ru/

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