Календарь «СЮ» 19/20: шесть «Зеленых дерби», интересный ноябрь и визит в Давос

Основное о календаре

"Салават Юлаев" начинает в китайском Шэньчжэне игрой против "Куньлунь Ред Стар" 3 сентября. Матч пройдет на арене, вмещающей 18000 зрителей. 4 сентября команды сыграют повторно.

Первая домашняя встреча 12 сентября с "Автомобилистом".

Последний матч сезона пройдет в Казани 25 февраля.

23 декабря "Салават Юлаев" и "Ак Барс" сыграют в швейцарском Давосе и формально это домашний матч "зелено-бело-синих". Будет шесть встреч между принципиальными соперниками.

C 26 по 31 декабря "юлаевцы" участвуют в Кубке Шпенглера (расписание).

В "регулярке" будет сыграно 62 матча. Дважды все сыграют между собой ( 46 ), по 10 матчей с командами своего дивизиона, еще по 6 с клубами другого дивизиона своей конференции.

46 10 6 Перерывы: 5-10 ноября (этап Евротура в Финляндии), 10-15 декабря (этап в России), 4-9 февраля (этап в Швеции).

Неделя Звезд КХЛ состоится в Москве 11-19 января.

"Регулярка" закончится 27 февраля. Плей-офф начинается 1 марта.

Фото: ХК "Салават Юлаев"

«Зеленое дерби»

Самое принципиальное для болельщиков Башкирии противостояние КХЛ: «Салават Юлаев» против «Ак Барса». Игр будет шесть. Маловероятно, что кому-то надоест. Это по определению особые матчи. Лучше два лишних раза провести с Казанью, чем с условным Череповцом или «Амуром»: это пополнит кассы клубов и обеспечит внимание зрителей.

19 октября "СЮ" - "Ак Барс"

24 ноября "СЮ" - "Ак Барс"

19 декабря "Ак Барс" - "СЮ"

23 декабря "СЮ" - "Ак Барс" (Давос)

23 января "Ак Барс" - "СЮ"

25 февраля "Ак Барс" - "СЮ"

Игра в Казани 25 февраля также станет последней в регулярном чемпионате. В сезоне 16/17 домашний матч с «Ак Барсом» был предпоследней игрой «регулярки», в сезонах 17/18 и 18/19 это были последние игры «Салавата» на «гладком» этапе.

КХЛ не учла критику в СМИ и неоднозначное мнение болельщиков о дате такой важной игры. Как правило, и уфимцы, и казанцы вынуждены выйти на дерби в несколько экономичном режиме, потому что перед плей-офф никто не хочет рисковать, а место в таблице обычно к этому моменту известно.

Фото: ХК "Салават Юлаев"

Сильные соперники

«Уральская классика» с «Магниткой», большие клубы Востока и Запада.

12 сентября "СЮ" - "Автомобилист"

19 сентября "СЮ" - "Авангард"

26 сентября "СКА" - СЮ

7 октября "СЮ" - "Металлург"

9 октября "СЮ" - "Барыс"

13 октября "Йокерит" - "СЮ"

22 октября "СЮ" - "Авангард"

14 ноября ЦСКА - "СЮ"

16 ноября "Локомотив" - "СЮ"

18 ноября "Авангард" - "СЮ"

30 ноября "Металлург" - "СЮ"

2 декабря "СЮ" - "Йокерит"

5 декабря "СЮ" - "Металлург"

21 декабря "Авангард" - "СЮ"

6 января "СЮ" - ЦСКА

8 января "СЮ" - "Локомотив"

14 января "Барыс" - "СЮ"

16 января "Автомобилист" - "СЮ"

25 января "СЮ" - "Барыс"

15 февраля "СЮ" - СКА

21 февраля "Барыс" - "СЮ"

23 февраля "Металлург" - "СЮ"

Ноябрь будет особенно богат на звучные афиши, правда, только матч с «Ак Барсом» состоится в Уфе. В остальном провалов нет.

Фото: ХК «Северсталь»

Домашние матчи в пятницу-воскресенье и в праздники

Хоккей на выходных.

14 сентября, суббота - соперник "Амур"

14 сентября, суббота - соперник "Амур" 21 сентября, суббота - "Нефтехимик"

4 октября, пятница - "Северсталь"

19 октября, суббота - "Ак Барс"

3 ноября, воскресенье - "Динамо" Минск

22 ноября, пятница - "Амур"

24 ноября, воскресенье - "Ак Барс"

10 января, пятница - "Динамо" Москва

12 января, воскресенье - "Динамо" Рига

25 января, суббота - "Барыс"

15 февраля, суббота - СКА

В ноябре и феврале только один матч в выходной день, в декабре таких вообще нет. Это не очень удобно.

Фото: ХК "Металлург" (Магнитогорск)

Ближний выезд (Казань, Нижнекамск, Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург)

Поехать на выезд — особое приключение. Обычно поездка начинается рано утром в день игры и завершается утром следующего дня, поэтому указан день недели. Удобнее всего отправиться в Магнитогорск 30 ноября — это и суббота, и ближе всего, и «заклятые друзья».

28 ноября, четверг - "Трактор"

28 ноября, четверг - "Трактор" 30 ноября, суббота - "Металлург"

8 декабря, воскресенье - "Нефтехимик"

19 декабря, четверг - "Ак Барс"

16 января, четверг - "Автомобилист"

16 января, четверг - "Автомобилист" 23 января, четверг - "Ак Барс"

23 января, четверг - "Ак Барс" 23 февраля, воскресенье - "Металлург"

25 февраля, вторник - "Ак Барс"

Матчи по месяцам

Сентябрь 11 всего, 5 дома

Октябрь 13, 7

Ноябрь 10, 4

Декабрь 8, 4 в Уфе + максимум 5 на Кубке Шпенглера

Январь 12, 6

Февраль 8, 4

В ноябре и декабре будет тяжело. В ноябре четыре игры дома, месяц заканчивается поездкой в Челябинск и Магнитогорск, а «Трактор» с «Магниткой» должны стать сильнее. Три уфимских матча в декабре пройдут в первые пять дней месяца. Перед поездкой в Давос будут гостевые игры с «Ак Барсом» (19 декабря) и «Авангардом» (21 декабря). 23 декабря, то есть, буквально через день — формально домашнее Зеленое дерби, через два дня — Кубок Шпенглера.

Этот турнир, бесспорно, престижный — все-таки, старейшее хоккейное соревнование Европы. Но в Давосе другой воздух, это высокогорье. Хоккеисты рассказывали, что первое время там даже дышать тяжело, а врачи на всякий случай держат кислородные баллоны. В начале второй половины «регулярки» опасно просесть физически. Новому тренеру по физподготовке — новые вызовы.

«Салавату» повезло, что Линус Умарк отказался от игры за сборную Швеции. Теоретически, напряженный сезон ждет Александра Кадейкина и легионеров.

В качестве бонуса «Салават» не станет играть 26 и 27 февраля. Перед плей-офф важна каждая минута работы и отдыха.

Фото: ХК "Локомотив"

Географически неудобные выезды

11-15 октября: Нижний Новгород - Хельсинки - Подольск

27-31 октября: Минск - Сочи - Москва

12-18 ноября: Рига - Москва - Ярославль - Балашиха + Давос

Это дополнительные часы в самолетах автобусах и все за 38 дней и перед поездкой в Швейцарию. В перерывах будут домашние матчи с «Ак Барсом», «Авангардом». Это тоже может осложнит жизнь «юлаевцам» и ударить по «физике». Логика перемещений неясна. Но идеальным календарь бы не вышел. Лига и без того очень постаралась.

Структура «регулярки»

Выделим серии матчей. Темп более ровный, чем в предыдущих сезонах. Выезд почти всегда длится не более трех игр. КХЛ заявила, что «максимальная длительность выездной серии – 3 матча (исключение составляют серии „Куньлунь Ред Стар“ и „Трактора“ на старте чемпионата)». Это ошибка: в расписании «зелено-бело-синих» есть два контрпримера: вояж Рига-Москва-Ярославль-Балашиха (12-18 ноября) и по два дубля в Хабаровске и Владивостоке (28 января — 2 февраля).

3 в гостях

5 дома

3 в гостях

4 дома

3 в гостях

3 дома

3 в гостях

1 дома

Евротур в Финляндии

4 в гостях

3 дома

2 в гостях

3 дома

1 в гостях

Евротур в России

1 дома

2 гостях

1 в Давосе

Кубок Шпенглера

4 дома

2 в гостях

1 дома

1 в гостях

1 дома

4 в гостях

Евротур в Швеции

4 дома

3 в гостях

Расписание доступно на сайте КХЛ в виде ссылок, на сайте «Салавата Юлаева» — в виде списка.