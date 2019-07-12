Календарь «СЮ» 19/20: шесть «Зеленых дерби», интересный ноябрь и визит в Давос
Медиакорсеть выделяет самое интересное и важное в расписании «Салавата Юлаева» в регулярном сезоне КХЛ 19/20: матчи с «Ак Барсом» и другими соперниками, игры в Уфе по выходным, ближний выезд и другие факты.
Основное о календаре
- "Салават Юлаев" начинает в китайском Шэньчжэне игрой против "Куньлунь Ред Стар" 3 сентября. Матч пройдет на арене, вмещающей 18000 зрителей. 4 сентября команды сыграют повторно.
- Первая домашняя встреча 12 сентября с "Автомобилистом".
- Последний матч сезона пройдет в Казани 25 февраля.
- 23 декабря "Салават Юлаев" и "Ак Барс" сыграют в швейцарском Давосе и формально это домашний матч "зелено-бело-синих". Будет шесть встреч между принципиальными соперниками.
- C 26 по 31 декабря "юлаевцы" участвуют в Кубке Шпенглера (расписание).
- В "регулярке" будет сыграно 62 матча. Дважды все сыграют между собой (46), по 10 матчей с командами своего дивизиона, еще по 6 с клубами другого дивизиона своей конференции.
- Перерывы: 5-10 ноября (этап Евротура в Финляндии), 10-15 декабря (этап в России), 4-9 февраля (этап в Швеции).
- Неделя Звезд КХЛ состоится в Москве 11-19 января.
- "Регулярка" закончится 27 февраля. Плей-офф начинается 1 марта.
«Зеленое дерби»
Самое принципиальное для болельщиков Башкирии противостояние КХЛ: «Салават Юлаев» против «Ак Барса». Игр будет шесть. Маловероятно, что кому-то надоест. Это по определению особые матчи. Лучше два лишних раза провести с Казанью, чем с условным Череповцом или «Амуром»: это пополнит кассы клубов и обеспечит внимание зрителей.
- 19 октября "СЮ" - "Ак Барс"
- 24 ноября "СЮ" - "Ак Барс"
- 19 декабря "Ак Барс" - "СЮ"
- 23 декабря "СЮ" - "Ак Барс" (Давос)
- 23 января "Ак Барс" - "СЮ"
- 25 февраля "Ак Барс" - "СЮ"
Игра в Казани 25 февраля также станет последней в регулярном чемпионате. В сезоне 16/17 домашний матч с «Ак Барсом» был предпоследней игрой «регулярки», в сезонах 17/18 и 18/19 это были последние игры «Салавата» на «гладком» этапе.
КХЛ не учла критику в СМИ и неоднозначное мнение болельщиков о дате такой важной игры. Как правило, и уфимцы, и казанцы вынуждены выйти на дерби в несколько экономичном режиме, потому что перед плей-офф никто не хочет рисковать, а место в таблице обычно к этому моменту известно.
Сильные соперники
«Уральская классика» с «Магниткой», большие клубы Востока и Запада.
- 12 сентября "СЮ" - "Автомобилист"
- 19 сентября "СЮ" - "Авангард"
- 26 сентября "СКА" - СЮ
- 7 октября "СЮ" - "Металлург"
- 9 октября "СЮ" - "Барыс"
- 13 октября "Йокерит" - "СЮ"
- 22 октября "СЮ" - "Авангард"
- 14 ноября ЦСКА - "СЮ"
- 16 ноября "Локомотив" - "СЮ"
- 18 ноября "Авангард" - "СЮ"
- 30 ноября "Металлург" - "СЮ"
- 2 декабря "СЮ" - "Йокерит"
- 5 декабря "СЮ" - "Металлург"
- 21 декабря "Авангард" - "СЮ"
- 6 января "СЮ" - ЦСКА
- 8 января "СЮ" - "Локомотив"
- 14 января "Барыс" - "СЮ"
- 16 января "Автомобилист" - "СЮ"
- 25 января "СЮ" - "Барыс"
- 15 февраля "СЮ" - СКА
- 21 февраля "Барыс" - "СЮ"
- 23 февраля "Металлург" - "СЮ"
Ноябрь будет особенно богат на звучные афиши, правда, только матч с «Ак Барсом» состоится в Уфе. В остальном провалов нет.
Домашние матчи в пятницу-воскресенье и в праздники
Хоккей на выходных.
- 14 сентября, суббота - соперник "Амур"
- 21 сентября, суббота - "Нефтехимик"
- 4 октября, пятница - "Северсталь"
- 19 октября, суббота - "Ак Барс"
- 3 ноября, воскресенье - "Динамо" Минск
- 22 ноября, пятница - "Амур"
- 24 ноября, воскресенье - "Ак Барс"
- 10 января, пятница - "Динамо" Москва
- 12 января, воскресенье - "Динамо" Рига
- 25 января, суббота - "Барыс"
- 15 февраля, суббота - СКА
В ноябре и феврале только один матч в выходной день, в декабре таких вообще нет. Это не очень удобно.
Ближний выезд (Казань, Нижнекамск, Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург)
Поехать на выезд — особое приключение. Обычно поездка начинается рано утром в день игры и завершается утром следующего дня, поэтому указан день недели. Удобнее всего отправиться в Магнитогорск 30 ноября — это и суббота, и ближе всего, и «заклятые друзья».
- 28 ноября, четверг - "Трактор"
- 30 ноября, суббота - "Металлург"
- 8 декабря, воскресенье - "Нефтехимик"
- 19 декабря, четверг - "Ак Барс"
- 16 января, четверг - "Автомобилист"
- 23 января, четверг - "Ак Барс"
- 23 февраля, воскресенье - "Металлург"
- 25 февраля, вторник - "Ак Барс"
Матчи по месяцам
- Сентябрь 11 всего, 5 дома
- Октябрь 13, 7
- Ноябрь 10, 4
- Декабрь 8, 4 в Уфе + максимум 5 на Кубке Шпенглера
- Январь 12, 6
- Февраль 8, 4
В ноябре и декабре будет тяжело. В ноябре четыре игры дома, месяц заканчивается поездкой в Челябинск и Магнитогорск, а «Трактор» с «Магниткой» должны стать сильнее. Три уфимских матча в декабре пройдут в первые пять дней месяца. Перед поездкой в Давос будут гостевые игры с «Ак Барсом» (19 декабря) и «Авангардом» (21 декабря). 23 декабря, то есть, буквально через день — формально домашнее Зеленое дерби, через два дня — Кубок Шпенглера.
Этот турнир, бесспорно, престижный — все-таки, старейшее хоккейное соревнование Европы. Но в Давосе другой воздух, это высокогорье. Хоккеисты рассказывали, что первое время там даже дышать тяжело, а врачи на всякий случай держат кислородные баллоны. В начале второй половины «регулярки» опасно просесть физически. Новому тренеру по физподготовке — новые вызовы.
«Салавату» повезло, что Линус Умарк отказался от игры за сборную Швеции. Теоретически, напряженный сезон ждет Александра Кадейкина и легионеров.
В качестве бонуса «Салават» не станет играть 26 и 27 февраля. Перед плей-офф важна каждая минута работы и отдыха.
Географически неудобные выезды
- 11-15 октября: Нижний Новгород - Хельсинки - Подольск
- 27-31 октября: Минск - Сочи - Москва
- 12-18 ноября: Рига - Москва - Ярославль - Балашиха + Давос
Это дополнительные часы в самолетах автобусах и все за 38 дней и перед поездкой в Швейцарию. В перерывах будут домашние матчи с «Ак Барсом», «Авангардом». Это тоже может осложнит жизнь «юлаевцам» и ударить по «физике». Логика перемещений неясна. Но идеальным календарь бы не вышел. Лига и без того очень постаралась.
Структура «регулярки»
Выделим серии матчей. Темп более ровный, чем в предыдущих сезонах. Выезд почти всегда длится не более трех игр. КХЛ заявила, что «максимальная длительность выездной серии – 3 матча (исключение составляют серии „Куньлунь Ред Стар“ и „Трактора“ на старте чемпионата)». Это ошибка: в расписании «зелено-бело-синих» есть два контрпримера: вояж Рига-Москва-Ярославль-Балашиха (12-18 ноября) и по два дубля в Хабаровске и Владивостоке (28 января — 2 февраля).
- 3 в гостях
- 5 дома
- 3 в гостях
- 4 дома
- 3 в гостях
- 3 дома
- 3 в гостях
- 1 дома
- Евротур в Финляндии
- 4 в гостях
- 3 дома
- 2 в гостях
- 3 дома
- 1 в гостях
- Евротур в России
- 1 дома
- 2 гостях
- 1 в Давосе
- Кубок Шпенглера
- 4 дома
- 2 в гостях
- 1 дома
- 1 в гостях
- 1 дома
- 4 в гостях
- Евротур в Швеции
- 4 дома
- 3 в гостях
Расписание доступно на сайте КХЛ в виде ссылок, на сайте «Салавата Юлаева» — в виде списка.
В календаре КХЛ возможны изменения, о которых сообщается на официальном сайте Лиги.