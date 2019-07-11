Хоккеист Григорий Панин посмеялся над противниками ХК «Салават Юлаев»
11 июля, 10:55СпортМинзаля АскароваФото: Советский спорт
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Защитник башкирской хоккейной команды выложил в своем инстаграме забавную картинку.
Хоккеист «Салавата Юлаева» Григорий Панин потроллил своих коллег по КХЛ. На его странице в инстаграме появился шуточный плакат, на котором он выступает в качестве косаря. Вместо травы – лучшие клубы Лиги, от ЦСКА до «Авангарда». На плакате также можно увидеть за работой коллегу Панина по клубу Теему Хартикайнена.
Рисунок подписан словами «Работы впереди – непочатый край!».
Напомним, Григорий Панин в регулярном сезоне участвовал в 46 матчах и смог набрать 7 (1+6) очков. В плей-офф за ним числится 14 игр и два ассиста.
В этом сезоне «СЮ» победил «Металлург» в шести матчах, затем обыграл «Автомобилист». Счет игры – 4:1. В финале Восточной конференции башкирская команда встретилась с «Авангардом» и проиграла со счетом 2:4.
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