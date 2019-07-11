Хоккеист Григорий Панин посмеялся над противниками ХК «Салават Юлаев»

Хоккеист «Салавата Юлаева» Григорий Панин потроллил своих коллег по КХЛ. На его странице в инстаграме появился шуточный плакат, на котором он выступает в качестве косаря. Вместо травы – лучшие клубы Лиги, от ЦСКА до «Авангарда». На плакате также можно увидеть за работой коллегу Панина по клубу Теему Хартикайнена.