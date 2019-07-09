Неспортивная задача: «В июле–августе сверну шею менеджменту ХК «Салават Юлаев»

— Прокомментируйте нашумевшее интервью хоккеиста Тимура Бараева, в котором он обвиняет своего бывшего наставника Василия Чижова, что тот, якобы, предлагал ему заплатить за место в составе команды «Торос». Что это было?

— Клевета и что-то еще. Объясняю. История здесь такова, что Василий Чижов занял сейчас пост руководителя, оказался на перекрестке финансовых потоков, где подписываются игроки. Должность спортивного директора сейчас в клубе очень важна.

На этом финансовом перекрестке в свое время были люди, которые на нем сидели не только в Уфе, но и в других городах России. Если посмотреть их географическую историю движения, после них оставались там выжженные земли.

Знающие люди поймут, о ком я сейчас говорю. Эта фигура, которая делает заказ на размещение в СМИ различных публикаций для дискредитации нынешнего руководства ХК «Салават Юлаев». Естественно он, как человек, это не финансирует. Он — организатор.

Финансирует другой человек, который известен в хоккейном мире как агент, пристраивающий своих клиентов-хоккеистов в различные клубы. В данном случае не у дел остались два игрока, их имена на слуху, и они в этом сезоне поиграли в Уфе, они получали здесь запредельные деньги.

Но здесь посчитали, что они не стоят этих денег, и с ними распрощались. Естественно, окружение этих хоккеистов и, в частности, вышеупомянутый их агент, обозлились. Грубо говоря, по их мнению, стеклянные шарики не продали аборигенам, которые здесь неправильно кушают свой башкирский мед.

С контракта игрока питается не только он. В итоге, они нашли «лопуха», который раньше когда-то хорошо играл в хоккей, и который до конца понять не может, что его сейчас просто используют для достижения чужих целей. Его откровенно науськивают, льют в уши информацию, которую он должен давать в «эфир», бегая по редакциям различных информационных изданий.

Я говорю сейчас не о Бараеве. О нем я еще скажу.

Продолжается это с весны. У этих «товарищей» есть цель — затащить данного «лопуха», финансово зависимого и полного банкрота, в ХК «Салават Юлаев». Не ниже поста спортивного директора.

Однако нынешнее руководство клуба делало ему предложение поработать в системе клуба, но тот пошел в отказ. Было хорошее предложение поработать с детьми, а заодно с молодыми защитниками за приличную зарплату. Но он посчитал для себя это унижением.

В итоге этого недовольного персонажа стали использовать более умные и хитрые люди, которые стали искать и придумывать компромат на все руководство клуба и поливать грязью, переворачивая все с ног на голову.

— А Бараев в этой игре при чем?

— Рассказываю. А тут подвернулся еще и Тимур Бараев, у которого заканчивался в свое время контракт в нефтекамском «Торосе». Было это три-четыре года назад. Игрок, непонятно из каких побуждений записал на телефон речь Василия Чижова в раздевалке.

Ничего такого в ней не было. Обычный разговор мужиков. И именно тогда хоккейный мир узнал, что есть такой Тимур Бараев, который никогда в общем-то не был известен своими, например, хоккейными достижениями.

Или еще один пример. Парень был замечен в воровстве, банальной краже личных вещей у клиента фитнес-центра, где он когда-то подрабатывал. Момент попал в видеокамеры. Было возбуждено уголовное дело, но к счастью для него, потерпевший не стал портить ему жизнь и произошло примирение сторон. Сканы постановления этого дела имеются.

Те, кто знает Тимура Бараева, говорят о нем, что это агрессивный, с отбитой головой парень. А Чижов на самом деле ему очень когда-то помог. Давал ему шансы играть. Но Бараев сбежал в систему питерского СКА.

Он даже успел поиграть на одном международном матче, в котором отметился очень некрасивым поступком, который неприятно удивил всех. В одном эпизоде он снял свой шлем и бил им об голову какого-то шведа, за что получил большую дисквалификацию. После его больше никто и не видел.

— Что будет дальше? Будут ли еще какие-то информационные вбросы?

— Человек, который активно лезет сейчас в клуб, в узком кругу откровенно делится планами. Он не скрывает, что у него есть задание от знаменитого спортивного агента: за июль–август свернуть шею руководству ХК «Салават Юлаев».

И вы обратите внимание, что так называемые кукловоды, стоящие за его спиной, они не говорят в СМИ, например, о саратовском «Кристалле». В их устах непременно уфимский «Салават Юлаев», у которого очень вкусный бюджет.

И дело не в фамилии Чижов. Дело в его должности, которую он занимает. А она, повторюсь, предполагает контролирование практически всех денежных потоков в клубе. И если бы на его месте работал Андрей Василевский-старший, его точно также поливали бы грязью и придумывали бы на него какие-нибудь дешевые компроматы.

Все банально просто. На кону большие деньги, которыми распоряжаться хочется всем.