Как "Уфа" обыграла СКА-Хабаровск

Как "Уфа" обыграла СКА-ХабаровскВидео
Сегодня, 17:47Разиф Абдуллин
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Обзор матча, гол и опасные моменты.
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Видео: youtube.com
Сюжеты: Видео, Болеем за наших
30 апреля на домашнем стадионе "Уфа" одержала победу над СКА-Хабаровск - 1:0. Таким образом уфимский футбольный клуб сохранил 6-е место в турнирной таблице.
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