«Уфа» - СКА-Хабаровск: Трансляция матча

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Медиакорсеть рассказывает, как в Уфе проходит матч 28 тура РОССГОСТРАХ чемпионата России по футболу.
Сюжеты: Болеем за наших
Сегодня, 30 апреля, на стадионе "Нефтяник" играют ФК "Уфа", занимающее 7-е место в премьер-лиге, и СКА-Хабаровск, аутсайдер чемпионата. Матч начнется в 13.30 уфимского времени.
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