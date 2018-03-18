Уфа победила Челябинск: как это было

Уфа победила Челябинск: как это былоВидео
Сегодня, 22:53Александр Лозгачев
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17 марта в Уфе во втором матче серии плей-офф "Салават Юлаев" обыграл челябинский "Трактор". Атмосфера матча - на видео.
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Видео: Александр Лозгачев, Вконтакте
Сюжеты: Болеем за наших, Видео
Посмотрите, как это было.
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