Как проходил матч «Салават Юлаев» - «Трактор»Видео
Сегодня, 11:43Александр Лозгачев
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Мы передали атмосферу новой серии игры хоккейного клуба «Салават Юлаев».
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Сюжеты: Видео, Болеем за наших
16 марта на «Уфа-Арене» прошел хоккейный матч «Салавата Юлаева» с «Трактором» со счетом 1:2 в пользу челябинцев.
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