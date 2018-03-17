«Салават Юлаев»- «Трактор»: Уфа обыграла гостей в овертайме

Вчера наш славный «Салават»

Зажег на пару гигаватт

- Кружил, бросал, вперед бежал,

Но на очки – не наиграл…

Соперник, братья трактористы

Народ челябинский, плечистый,

С волной зеленой совладали

И пару шайб нарисовали…

И молвил славный Вестерлунд:

- Возьмемся завтра мы за ум,

Покажем им, что «Салават»

Всегда способен на возврат!

Уфимский славный капитан

Сказал: - в натуре Зуб даю!

Я понял, эти где места,

С которых шайбу им забью!

И вот разминка, дух зеленый

На льду возник и стал крепчать!

В душе моей вдруг стало клево!

Я понял – будет все на пять!

Свисток, и первое звено

Как в лучшем вестерне в кино

Вперед рвануло, и Кемппайнен

Забил мгновенно тут же шайбу!

Весьма отрадно, но судья

Нас удаляет – две минуты

Мы продержались и опять

Идем вперед – прекрасно, круто!

Совсем другое настроенье

Пошел юлаевский хоккей

Зеленый отблеск вдохновенья

Накрыл арену – Ларсен, бей!

Челябинск сник. Им не дают

Передохнуть от нападенья

Сыграли 10 мы минут

Есть время – нужно подтвержденье!

Народ свистит, народ кричит

Народ доволен, как играют!

Хоккей сегодня аж искрит.

Жаль, не так много забивают…

И вновь, и вновь бушует кровь

Вратарь - подножка – удаленье…

Им штраф – не надо лишних слов,

Но все броски летят в забвенье…

Какой бросок – и звук – эх, штанга!

Наш перевес – огромен, правда,

Играют наши словно боги!

Но вот второй забить не могут…

Второй период, снова «Трактор»

Включить не может важный фактор.

А если что – наш славный Бен,

В воротах просто супермен!

Вторую, братцы – очень надо!

Чтобы на сердце было ладно

Сегодня мы на льду сильнее,

Быстрее, выше, зеленее!

Бросок в упор – отважный Бен

Ловушкой ловит – феномен!

Немного гости оклемались,

Идут вперед – поогрызались.

С размаху шайбой Лисин щелкнул.

Еще броски – но мало толку

В ответ – проходит контратака.

И гол – такая вот расплата…

Да, по такой игре ничья

Не результат, а боль, досада.

Ну где ж ты, милая моя

Удача – очень, очень надо!

Опять броски – Францоуз ловит.

Пора бы в дом ему загнать!

Попил у нас он много крови.

Бросок – и ловит он опять!

Ну что ж ты, славный «Салават»,

Вперед, как истинный солдат!

Еще вы шайбу заслужили,

Ну напрягите малость жилы!

Увы, сирена, перерыв.

Ждем продолжения игры…

Период третий, что нас ждет?

Победа, или же фиаско…

И «Трактор» вдруг идет вперед.

Бросок – и гол. Ну как же жалко!

Ну как же так, моментов много

Не можем реализовать.

Куда же смотрите вы, боги!

Ужель угодно проиграть?

Иль это просто испытанье,

Которое нам по зубам?

Прошло взаимопониманье,

Ошибки здесь, ошибки – там…

Так, так – дают нам большинство.

Ну что – момент сермяжной правды?

Давай! Бросайте точно в створ!

Уймите голевую жажду!

Крепка броня у них – как танки,

Как их пробить – повыше планку

Поднять уменья своего

И все равно забить им банку!

И вот он – фирменный бросок

От синей не наискосок!

И Саша Логинов – герой.

Давай, Сашок, забей второй!

Два – два, и ровно шесть минут

Стоит челябинский редут.

Уже последняя идет.

Да, овертайм сейчас грядет.

Чуток команды отдохнули.

И снова в бой идут до гола.

Да, неохота, чтоб продули.

Не допустить бы только фола..

Неплохо наши атакуют

И жмут порой – что будь здоров!

Еще чуть-чуть, эх, алилуйя!

Да, жаркий выдался плей-офф!

И вот оно – оно свершилось!