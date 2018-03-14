Нападающий "Салавата" Игорь Макаров: Чуть с ума не сошли, если честно

- Серия затянулась на семь матчей. Что можете сказать по поводу этого?

-У меня в карьере бывали серии по семь игр. Могу сказать, что это серия очень нервная и такой конец, седьмая игра - чуть с ума не сошли все, если честно. На нервах была игра, особенно когда повели 2:1, Авангард сравнял, и немного нас подрубил этот гол. Хорошо, что выстояли в меньшинстве, молодцы ребята.

- Команды лучше узнали друг друга?

- Конечно, уже узнали друг друга, у нас даже собрания не было по поводу соперника в этот раз, потому что изучили уже от и до каждого игрока. Спасибо ребятам, омскому «Авангарду», за такую серию, я думаю, это было украшение лиги.

- Сегодня было очень мало удалений, в конце матча в основном все были, все-таки с чем связываете это?

-Все понимали, что решает большинство в таких играх, и поэтому никто не хотел удаляться и старались играть как можно чище.

- Какую установку давали на овертайм тренеры?

- Играть, в свою игру играть. Держать шайбу в чужой зоне и бросать по возможности, идти на добивание.

- Насколько вообще психологически это поможет команде в следующей серии? Такие матчи, я думаю, еще больше сплачивают и закаляют.