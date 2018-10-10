«Русское географическое общество» установило главную координату Башкирии — точку 55

Церемония открытия этой географической достопримечательности прошла в виде концерта художественной самодеятельности и завершилась посадкой саженцев дальневосточного кедра. Памятный знак открыл председатель башкирского отделения «Русского географического общества» знаменитый писатель и путешественник Камиль Зиганшин, который рассказал о том, что точка с такими координатами, состоящими из пятёрок — единственная на суше, остальные пересечения 55-х меридианов и параллелей находятся в Индийском, Атлантическом и Тихом океане. Камиль Фарухшинович напомнил собравшимся о самых известных в мире достопримечательностях, ставших таковыми из-за «особых» географических координат — Северном и Южном полюсах Земли, а также принял у школьников небольшой экзамен на знание крайних точек России — мыса Дежнёва (Север), мыса Челюскин (Восток).

«Точка 55» является частью познавательного краеведческого маршрута «Башкирская кругосветка», в который включены ещё четыре «крайних» географических координаты республики — самая северная (в Янаульском районе), южная (в Зианчуринском), западная (в Бакалинском) и восточная (в Учалинском). В этих местах башкирским отделением РГО установлены памятные географические знаки. Тот, кто запротоколировал свое посещение всех точек «Башкирской кругосветки» претендует на соответствующий сертификат от регионального РГО.

«Точка 55» была впервые выявлена на местности и обозначена в качестве географической достопримечательности специальным знаком в сентябре 2014 группой гражданских активистов- модераторов регионального сообщества «102» на платформе livejournal. В точной координате 55° с.ш., 55° в.д. был установлен указатель направлений на столицы стран-участников саммитов ШОС и БРИКС, проходивших в Уфе в июле 2015 года, а также примерные расстояния.

«Главная задача обозначения этой точки — привлечь внимание молодых людей к естественным наукам, пробудить интерес к родной республике и месту, которая она занимает на планете, а также создать ещё одну точку опоры и твёрдости в нашем виртуальном мире, сказал разработчик «координатного» башкирского проекта публицист Шамиль Валеев. — Эту координату 55-55 невозможно забыть, она запоминается с первого раза и вы сможете точно описать где находится Башкирия любому землянину, который изучал географию. В мире — действительно много «координатных» достопримечательностей, ставших брендами и магнитом для туристов: Северный полярный круг, Гринвичский меридиан в Великобритании, Mittad Del Mundo ("Центр мира") в Эквадоре, а 66-я параллель стала основой популярнейшего в Исландии бренда дорогой туристической одежды».