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Памятная стела украсила самую восточную точку Башкирии
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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Памятная стела украсила самую восточную точку Башкирии

Сегодня, 10:05ГородРустэм Башкирцев
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