В Башкирии отметили самую южную географическую точку республики

Указатели крайних географических точек республики, нанесенные не только на карту, но и их изображение в виде стелы на местности, станут брендом территории.
11 мая в Зианчуринском районе неподалеку от деревни Кужанак состоялось торжественное открытие стелы, обозначающей самую южную географическую точку Башкирии, сообщили в пресс-службе республиканского отделения Русского географического общества.
Туристический маршрут «Башкирская кругосветка» охватит все четыре крайние географические точки республики и географический центр в Гафурийском районе.
В нескольких метрах от стелы расположен указатель границы Башкортостана с Оренбургской областью, а также центральная дорога, ведущая к крупной железнодорожной станции, расположенной в 15 километрах в городе Кувандык Оренбургской области.
Напомним, 12 октября 2017 года прошла церемония открытия памятной стелы с обозначением самой северной географической точки Башкортостана в Янаульском районе. Пограничный столб был установлен северо-западнее деревни Байсарово. А 27 октября в Бакалинском районе республики, на границе с Татарстаном, у деревни Ивановка состоялось торжественное открытие стелы, обозначающей крайнюю западную точку Башкирии.