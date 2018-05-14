В Башкирии отметили самую южную географическую точку республики

11 мая в Зианчуринском районе неподалеку от деревни Кужанак состоялось торжественное открытие стелы, обозначающей самую южную географическую точку Башкирии, сообщили в пресс-службе республиканского отделения Русского географического общества.

Туристический маршрут «Башкирская кругосветка» охватит все четыре крайние географические точки республики и географический центр в Гафурийском районе.

В нескольких метрах от стелы расположен указатель границы Башкортостана с Оренбургской областью, а также центральная дорога, ведущая к крупной железнодорожной станции, расположенной в 15 километрах в городе Кувандык Оренбургской области.