Уфимский снег под микроскопом: сажа, химия, песок

Уфимский снег под микроскопом: сажа, химия, песокВидео
Сегодня, 16:58
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Медиакорсеть решила оживить нашу рубрику «Анализируй это» небольшой видеозарисовкой.
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Видео: Марат Гареев
Сюжеты: Видео
Напомним, 2 апреля на нашем сайте мы опубликовали очередной микрорепортаж о качестве уфимского снега - на этот раз пробы были из парка «Первомайский» в Черниковке и микрорайона Затон.
Ранее Медиакорсеть делала микрорепортажи из сугробов в районе проспекта Салавата Юлаева, Цыганской (Кооперативной поляны), а также сквера имени Нестерова и площади Салавата Юлаева и окрестностей завода «Кроношпан»).
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