Уфимское поле очищали от снега перед матчем с «Зенитом»Видео
Сегодня, 19:23
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Матч проходит прямо сейчас на уфимском стадионе «Нефтяник».
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Сюжеты: Видео
Из-за разыгравшейся метели, которая не утихает в течение всего дня, уфимское поле очищают от снега. Игроки играют сегодня прямо в непогоду. Судит матч, напомним, арбитр Игорь Федотов, который часто ошибается в пользу команды из Питера.
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