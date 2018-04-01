Уфимское поле очищали от снега перед матчем с «Зенитом»

Из-за разыгравшейся метели, которая не утихает в течение всего дня, уфимское поле очищают от снега. Игроки играют сегодня прямо в непогоду. Судит матч, напомним, арбитр Игорь Федотов, который часто ошибается в пользу команды из Питера.