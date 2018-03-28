На матче «Уфа»—«Зенит» будет арбитр, ошибающийся в пользу команды из Питера

Арбитр запомнился тем, что на матче между «Зенитом» и Уфой», который состоялся в Санкт-Петербурге 3 декабря 2015-го года, в концовке встречи «нарисовал» два одиннадцатиметровых удара в ворота «Уфы» и оба после падения Артема Дзюбы.

Витсель на первом пенальти пробил выше, после чего Федотов дал еще один пенальти, и на этот раз уже Гарай был точен. Матч завершился тяжелой ничьей для «Зенита». Арбитр Игорь Федотов получил за работу на этом матче «неуд».

В нынешнем сезоне Федотова назначили на игру 6-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Ахматом», в котором вновь совершил ряд ключевых ошибок в пользу питерской команды. Со скандалом тогда матч завершился с разгромным счетом 4:0 в пользу грозненцев. Арбитр за эту встречу получил от инспектора «единицу».

За тур до этого Федотов судил матч «Уфы» против «Амкара» и поставил ошибочный пенальти в ворота уфимской команды. Рефери же получил очередной «неуд», после чего был на месяц отстранен от судейства в РФПЛ.