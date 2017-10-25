«Зенит» опроверг выводы болельщика о бесплатных билетах

Один из болельщиков написал открытое письмо, в котором предположил, что футбольный клуб обманывает УЕФА.

Болельщик Сергей Шведов написал в редакцию «Советского спорта» открытое письмо, в котором утверждал, что ФК «Зенит» много бесплатных билетов. Якобы заключив договоры с муниципалитетом на оптовую продажу билетов на футбольные матчи, «Зенит» таким образом обходит финансоые правила fair play и вводит в заблуждение УЕФА.

- Схема примитивная: муниципалитеты города оптом покупают билеты у клуба, - написал болельщик. - Муниципалитеты добровольно-принудительно дают разнарядку бюджетным предприятиям на своей территории на обязательное посещение матчей «Зенита». Предприятия платят деньги, но не свои: «Газпром» через свои аффилированные структуры компенсирует городу эти потраченные суммы.

В футбольном клубе оперативно ответили на запрос редакции. Приводим его полностью:

«В настоящий момент стадион «Санкт-Петербург» лицензирован на 56 000 мест, однако ФК «Зенит» отпускает в продажу только те места, которые отвечают комфорту зрителей, поэтому билеты на места за трансляционными камерами и в буферные зоны безопасности на секторах активного боления в продажу не идут.

Также на каждый матч, согласно регламенту проводимых соревнований, существует гостевая квота, билеты на нее могут уйти в продажу только по согласованию с клубом-гостем. На сегодняшний день в среднем «Зенит» сам реализует 54 000 билетов на матч, в эту цифру уже входят абонементы – около 14 000.

Показатель реальных продаж на конкретный матч зависит от уровня интереса к игре и колеблется от 80% до 90% от продаваемого объёма. Из них через кассы продаются порядка 10%, через интернет – 70-80%, через терминалы реализуется 10% билетов.

Отвечая на вопрос про заявки от муниципальных организаций, на данный момент у нас пока был только один подобный случай: 54-й муниципальный округ Санкт-Петербурга прислал запрос на покупку билетов по безналичному расчету – по 100 билетов на две игры: против «Арсенала» и «Русенборга».