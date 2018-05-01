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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 10 вопросов про Первомай
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Сюжеты:
Весна в Башкирии
Власть без цензуры
ЧП в школе
Тест
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 10 вопросов про Первомай
Сегодня, 10:49
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Медиакорсеть подготовила тест про историю Первомая.
Проверьте себя, что вы знаете о празднике, объединяющем всех рабочих мира.
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