Десять легендарных ученых, изменивших мир - знаете ли вы их?

Когда заходит речь об учёных, перевернувших представление о мире, обычно вспоминают Галилея, Ньютона или Эйнштейна, но было и множество других физиков, химиков и инженеров, навсегда изменивших историю.

Один их них – Никола Тесла, выдающийся изобретатель, которого считают создателем «луча смерти», гипотетического оружия, способного уничтожить мир. Возможно ли это, намерена выяснить команда нового проекта Discovery Channel «Тесла: рассекреченные архивы», которая и помогла нам составить тест о десяти людях, изменивших мир одной только силой мысли. Смотрите программу «Тесла: рассекреченные архивы» по понедельникам в 22:00 (по московскому времени) на Discovery Channel.