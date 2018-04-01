Тест: хорошо ли вы знаете весельчаков из Башкирии и их шутки

В День смеха Медиакорсеть предлагает читателям вспомнить наших веселых земляков и, возможно, узнать о них что-то новое.

1 апреля у нас есть законный повод вспомнить жизнерадостных земляков, которые своим творчеством доставили нам немало радости. Но все ли мы знаем о наших любимцах? Пройдите наш тест, чтобы выяснить это.