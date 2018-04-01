Тест
Тест: хорошо ли вы знаете весельчаков из Башкирии и их шутки
Сегодня, 11:11
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В День смеха Медиакорсеть предлагает читателям вспомнить наших веселых земляков и, возможно, узнать о них что-то новое.
1 апреля у нас есть законный повод вспомнить жизнерадостных земляков, которые своим творчеством доставили нам немало радости. Но все ли мы знаем о наших любимцах? Пройдите наш тест, чтобы выяснить это.Начать тест