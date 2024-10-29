СФР: доставка пенсий и пособий в ноябре в Башкирии

Posted 29 октября, 14:12
Published 29 октября, 14:12
Modified 29 октября, 18:50
Updated 29 октября, 18:50
Как указали в СФР, пенсии через организации почтовой связи отправят раньше срока — 1–2 ноября. Связано это с тем, что 3–4 ноября объявлены в России выходными в связи с празднованием Дня народного единства.
Коснутся изменения и родителей, получающих пособия. Им деньги придут в субботу, 2 ноября. Речь идёт о гражданах, которым положены выплаты по следующим пособиям:
Ранее Mkset сообщал о том, что более 2,5 тысячи жителей Башкирии получают пенсионные выплаты за покойников.