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Posted 29 октября, 14:12

Published 29 октября, 14:12

Modified 29 октября, 18:50

Updated 29 октября, 18:50

Уфимцам перенесли выплату пособий и пенсий

СФР: доставка пенсий и пособий в ноябре в Башкирии

29 октября 2024, 14:12
Фото: Изображение Midjourney.

Уфимцам перенесли выплату пособий и пенсий

Сюжет
Дети
В башкортостанском управлении Соцфонда России (СФР) во вторник, 29 октября, опубликовали разъяснение о том, как будут производиться выплаты некоторым группам населения в ноябре 2024 года.

Как указали в СФР, пенсии через организации почтовой связи отправят раньше срока — 1–2 ноября. Связано это с тем, что 3–4 ноября объявлены в России выходными в связи с празднованием Дня народного единства.

Коснутся изменения и родителей, получающих пособия. Им деньги придут в субботу, 2 ноября. Речь идёт о гражданах, которым положены выплаты по следующим пособиям:

  • на детей, не достигших 17-летнего возраста, и беременным женщинам;
  • для неработающих родителей, ухаживающих за детьми до 1,5 года;
  • на первого ребёнка до трёхлетнего возраста;
  • на детей военных, служащих по призыву.
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Ранее Mkset сообщал о том, что более 2,5 тысячи жителей Башкирии получают пенсионные выплаты за покойников.

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