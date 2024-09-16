Уфимский военный оказался наркоманом

Согласно материалам дела, наш «герой» решил облегчить свои будни с помощью запрещенных веществ. Он использовал интернет для того, чтобы договориться с неизвестным лицом о покупке наркотического средства — как он сам утверждал, исключительно для личного потребления. Сумма сделки была переведена на электронный счет мошенника, после чего Г. получил указания по местонахождению тайника с наркотиками.