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Posted 16 сентября, 05:00

Published 16 сентября, 05:00

Modified 16 сентября, 07:19

Updated 16 сентября, 07:19

Уфимский военный оказался наркоманом

Уфимский военный оказался наркоманом

16 сентября 2024, 05:00
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В Уфе военнослужащий оказался в центре громкого дела, связанным с незаконным оборотом наркотиков, сообщает уфимский гарнизонный военный суд.

В конце августа 2024 года в Уфимском гарнизонном военном суде на скамье подсудимых оказался рядовой Г., чья жизнь пошла под откос из-за пагубной зависимости от наркотиков.

Согласно материалам дела, наш «герой» решил облегчить свои будни с помощью запрещенных веществ. Он использовал интернет для того, чтобы договориться с неизвестным лицом о покупке наркотического средства — как он сам утверждал, исключительно для личного потребления. Сумма сделки была переведена на электронный счет мошенника, после чего Г. получил указания по местонахождению тайника с наркотиками.

Однако позже наркотик был найден и полицией, уж в квартире военнослужащего во время обыска.

По итогам судебного разбирательства Г. был признан виновным по статье 228 УК РФ за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Суд приговорил его к лишению свободы на срок 5 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.

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