Уфимский военный оказался наркоманом

Posted 16 сентября, 05:00
Published 16 сентября, 05:00
Modified 16 сентября, 07:19
Updated 16 сентября, 07:19
В конце августа 2024 года в Уфимском гарнизонном военном суде на скамье подсудимых оказался рядовой Г., чья жизнь пошла под откос из-за пагубной зависимости от наркотиков.
Согласно материалам дела, наш «герой» решил облегчить свои будни с помощью запрещенных веществ. Он использовал интернет для того, чтобы договориться с неизвестным лицом о покупке наркотического средства — как он сам утверждал, исключительно для личного потребления. Сумма сделки была переведена на электронный счет мошенника, после чего Г. получил указания по местонахождению тайника с наркотиками.
Однако позже наркотик был найден и полицией, уж в квартире военнослужащего во время обыска.
По итогам судебного разбирательства Г. был признан виновным по статье 228 УК РФ за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Суд приговорил его к лишению свободы на срок 5 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.