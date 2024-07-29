Кто в Уфе получает ₽100 000+

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Только за июль 2024 года на Интерактивном портале службы занятости Башкирии было размещено 38 вакансий с предложениями получать в Уфе от ₽100 000 в месяц. Всего работодателям Уфы на зарплату ₽100 000+ в середине лета потребовались 2 192 сотрудника.
Самые высокие зарплаты в Уфе в июле 2024 года предлагают каменщикам, водителям, монтажникам, операторам по добыче нефти и газа, операторам автоматических линий, супервайзерам и менеджерам. Так, каменщику предлагают зарплату от ₽170 000 до ₽200 000 в месяц. А вот замыкающий топ-10 самых высоких зарплат в Уфе менеджер может рассчитывать на ежемесячный доход в ₽40 000 — ₽110 000, так как его зарплата зависит от успешности сделок.
Примерно такой же доход предлагают швее, хотя вакансия по этой специальности лишь в третьем десятке списка самых доходных в Уфе. Портфолио вакансии швеи оформлено в мотивационном тоне. Так в обязанности сотрудника включили следующие параметры:
— удовольствие от работы в новом и современном швейном цеху
— возможность принимать участие в возрождении легкой промышленности страны
— оборудованная кухня с зоной отдыха.
Также в списке профессий в Уфе, где предлагают зарплату ₽100 000+, вошли инженеры, шлифовщики, токари, военные.