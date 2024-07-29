Кто в Уфе получает ₽100 000+

Только за июль 2024 года на Интерактивном портале службы занятости Башкирии было размещено 38 вакансий с предложениями получать в Уфе от ₽100 000 в месяц. Всего работодателям Уфы на зарплату ₽100 000+ в середине лета потребовались 2 192 сотрудника.



Самые высокие зарплаты в Уфе в июле 2024 года предлагают каменщикам, водителям, монтажникам, операторам по добыче нефти и газа, операторам автоматических линий, супервайзерам и менеджерам. Так, каменщику предлагают зарплату от ₽170 000 до ₽200 000 в месяц. А вот замыкающий топ-10 самых высоких зарплат в Уфе менеджер может рассчитывать на ежемесячный доход в ₽40 000 — ₽110 000, так как его зарплата зависит от успешности сделок.