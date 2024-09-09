Жена бойца СВО стала депутатом в Башкирии

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Эльвира Мацкевич, известная своим активным участием в жизни Республики и поддержкой семей военнослужащих, теперь станет депутатом Государственного Собрания. По предварительным данным Центризбиркома Республики Башкортостан, она заручилась поддержкой 54,55% избирателей своего округа.
Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев отметил, что выборы подтвердили поддержку избирателей кандидатуры 33-летней Эльвиры: «Фаворит выборной кампании в парламент очевиден». И, действительно, за плечами Эльвиры не только опыт общественной работы, но и глубокое понимание проблем бойцов и их семей. Будучи супругой военного офицера, который уже третий раз отправился в зону специальной операции, она знает о трудностях не понаслышке.
Эльвира активно занимается вопросами поддержки семей военных. Она является членом Общественной палаты Республики Башкортостан и возглавляет Комитет семей воинов Отечества. Ее инициатива «Жена Героя» — это не просто проект; это целая платформа для женщин военнослужащих, где они могут делиться своими историями ожидания и потерь. Фотосессия с таким названием быстро обрела популярность среди более чем ста участниц из Башкирии. Участницы фотографируются в кителях своих мужчин и делятся эмоциями — это помогает им чувствовать себя менее одинокими.
В ближайшее время Эльвире будет вручено удостоверение об избрании депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва. А решение о включении Эльвиры в состав профильного парламентского комитета будет принято на сентябрьском пленарном заседании.