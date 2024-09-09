mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Жена бойца СВО стала депутатом в Башкирии

Жена бойца СВО стала депутатом в Башкирии

9 сентября 2024, 10:09
Фото: Vk/Эльвира Мацкевич
Общественная активистка Эльвира Мацкевич, получит вакантный мандат депутата, сообщает в понедельник, 9 сентября, пресс-центр Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан.

Эльвира Мацкевич, известная своим активным участием в жизни Республики и поддержкой семей военнослужащих, теперь станет депутатом Государственного Собрания. По предварительным данным Центризбиркома Республики Башкортостан, она заручилась поддержкой 54,55% избирателей своего округа.

Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев отметил, что выборы подтвердили поддержку избирателей кандидатуры 33-летней Эльвиры: «Фаворит выборной кампании в парламент очевиден». И, действительно, за плечами Эльвиры не только опыт общественной работы, но и глубокое понимание проблем бойцов и их семей. Будучи супругой военного офицера, который уже третий раз отправился в зону специальной операции, она знает о трудностях не понаслышке.

СВО вынудило мужчину жениться в Башкирии
Узнать подробнее

Эльвира активно занимается вопросами поддержки семей военных. Она является членом Общественной палаты Республики Башкортостан и возглавляет Комитет семей воинов Отечества. Ее инициатива «Жена Героя» — это не просто проект; это целая платформа для женщин военнослужащих, где они могут делиться своими историями ожидания и потерь. Фотосессия с таким названием быстро обрела популярность среди более чем ста участниц из Башкирии. Участницы фотографируются в кителях своих мужчин и делятся эмоциями — это помогает им чувствовать себя менее одинокими.

Фото: Vk/Эльвира Мацкевич

В ближайшее время Эльвире будет вручено удостоверение об избрании депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва. А решение о включении Эльвиры в состав профильного парламентского комитета будет принято на сентябрьском пленарном заседании.

Пушок из «Вагнера» женился в Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Квартиры в Уфе колоссально выросли в ценеГолодные медведи набрасываются на еду в БашкирииВ Башкирии сотрудник МЧС вынес на руках школьника из горящего дома
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Москва#Общественная палата#Депутат#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Военные#Поддержка семей#Курск#Курская область#Государственное Собрание#Семьи военных#Жена Героя#Платформа#Фотосессия#Комитет семей воинов Отечества
Подпишитесь
На отца пропавшего мальчика завели уголовное дело в Башкирии
Сегодня, 10:04
Спящего ребенка из пожара на руках вынес выходной спасатель в Башкирии
Сегодня, 09:39
Видео. Голодные медведи набрасываются на еду в Башкирии
Сегодня, 09:31
Квартиры в Уфе колоссально выросли в цене
Сегодня, 09:18
Татарстан снова обогнал Башкирию
Сегодня, 08:32