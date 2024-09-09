Жена бойца СВО стала депутатом в Башкирии

Эльвира активно занимается вопросами поддержки семей военных. Она является членом Общественной палаты Республики Башкортостан и возглавляет Комитет семей воинов Отечества. Ее инициатива «Жена Героя» — это не просто проект; это целая платформа для женщин военнослужащих, где они могут делиться своими историями ожидания и потерь. Фотосессия с таким названием быстро обрела популярность среди более чем ста участниц из Башкирии. Участницы фотографируются в кителях своих мужчин и делятся эмоциями — это помогает им чувствовать себя менее одинокими.