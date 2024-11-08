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Водопровод

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Ноябрь
Юрта и точка: уфимцы в недоумении от решений власти
8 ноября, 05:32
Октябрь
Вода помешает движению в Уфе
7 октября, 17:22
Август
Срочно. В Башкирии произошла крупная коммунальная авария
28 августа, 17:43
Июнь
Эра водогрея закончилась в Уфе
28 июня, 03:42
В Уфе важную улицу перекроют до конца лета
Улица Менделеева в столице Башкирии будет частично перекрыта почти на два месяца, сообщили в мэрии города.
21 июня, 06:17
Нефтекамск из-за грозы остался без электричества
16 июня, 13:21
Прокуратура начала проверку после порыва трубы в Башкирии
Прокуратура инициировала проверку после крупной коммунальной аварии с башкортостанских Учалах. Об этом сообщили Mkset в пресс-службе ведомства.
10 июня, 13:31
«Три месяца назад ещё били тревогу»: Хабиров об аварии в Учалах
Глава Учалинского района Башкирии Руслан Гилязетдинов прокомментировал недавнюю коммунальную аварию, которая лишила холодной воды десятки тысяч людей.
10 июня, 07:50
Апрель
Жителям Башкирии рассылают сообщения о биологической диверсии
Роспотребнадзор опроверг информацию о заражении водопроводов в Башкирии. Соответствующую публикацию разместили в соцсетях ведомства.
5 апреля, 05:11

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