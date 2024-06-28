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Эра водогрея закончилась в Уфе

Эра водогрея закончилась в Уфе

28 июня 2024, 03:42
Коммунальщики рано утром в пятницу, 28 июня, смогли устранить аварию водопровода в микрорайоне «Затон», сообщает управление гражданской защиты Уфы.

Водоснабжение в микрорайоне «Затон» в Уфе восстановлено в 05:35 по местному времени в пятницу, 28 июня. Таким образом, жители этой части города в Башкирии провели без холодной воды почти 16 часов. От ресурса дома и здания были отключены днем в четверг, 27 июня. Коммунальная авария на водопроводе снабжения «Затона» холодной воды затронула множество потребителей. Без воды на весь день, вечер и ночь остались 39 многоэтажных домов, почти 700 частных домов и строений в секторе малоэтажной застройки, почти два десятка организаций, в том числе школа.

Коммунальная авария стала причиной для прокурорской проверки. В четверг на место аварии в «Затоне» выезжал прокурор Уфы. Надзорному ведомству предстоит выяснить причины коммунальной аварии, соблюдение сроков ее устранения, а при обнаружений нарушений в действиях должностных лиц — привлечь их к административной ответственности в соответствии с действующими законодательством.

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#Юлия Литвиненко#Уфа#Авария#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Прокурорская проверка#Гражданская защита#Коммунальная авария#Водопровод
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