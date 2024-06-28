Эра водогрея закончилась в Уфе

Водоснабжение в микрорайоне «Затон» в Уфе восстановлено в 05:35 по местному времени в пятницу, 28 июня. Таким образом, жители этой части города в Башкирии провели без холодной воды почти 16 часов. От ресурса дома и здания были отключены днем в четверг, 27 июня. Коммунальная авария на водопроводе снабжения «Затона» холодной воды затронула множество потребителей. Без воды на весь день, вечер и ночь остались 39 многоэтажных домов, почти 700 частных домов и строений в секторе малоэтажной застройки, почти два десятка организаций, в том числе школа.