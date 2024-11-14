Большая засуха и «фанта» из крана: как «Сосны» пережили аварию

Posted 14 ноября, 09:29
Published 14 ноября, 09:29
Modified 14 ноября, 09:54
Updated 14 ноября, 09:54
Как ранее сообщал Mkset, 13 ноября в «Соснах» произошел настоящий коммунальный коллапс. Все началось с работ по монтажу опор освещения, которые проводила подрядная организация ООО «Башкирэнерго». Во время бурения был поврежден водопровод, и в результате 35 домов остались без воды. ГУП РБ «Уфаводоканал» объявил об аварийном отключении в 13:40, и жители начали готовиться к долгому ожиданию.
К вечеру того же дня, около девяти часов, вода снова появилась в кранах, однако радость оказалась недолгой. Вместо привычного потока чистой воды, по словам жителей, из кранов потекла ржавая жидкость.
— Пришлось сливать её до прозрачности. Но никто же это вычитать из платежей не будет, — делится местная жительница Ангелина изданию Mkset.
Ситуация усугублялась тем, что в жилом комплексе находятся только пара крупных продуктовых магазинов. Однако к вечеру запасы бутилированной воды, по словам жителей, в них иссякли, и те, кто не успел запастись заранее, оказались в затруднительном положении.