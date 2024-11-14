Большая засуха и «фанта» из крана: как «Сосны» пережили аварию

Как ранее сообщал Mkset, 13 ноября в «Соснах» произошел настоящий коммунальный коллапс. Все началось с работ по монтажу опор освещения, которые проводила подрядная организация ООО «Башкирэнерго». Во время бурения был поврежден водопровод, и в результате 35 домов остались без воды. ГУП РБ «Уфаводоканал» объявил об аварийном отключении в 13:40, и жители начали готовиться к долгому ожиданию.