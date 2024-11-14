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Posted 14 ноября, 09:29

Published 14 ноября, 09:29

Modified 14 ноября, 09:54

Updated 14 ноября, 09:54

Коммунальная авария ликвидирована в Уфе

Большая засуха и «фанта» из крана: как «Сосны» пережили аварию

14 ноября 2024, 09:29
Фото: 1MI.

Коммунальная авария ликвидирована в Уфе

Жители микрорайона «Сосны» половину дня сидели без воды из-за аварии на водопроводе — изданию Mkset в четверг, 14 ноября, стали известны подробности коммунальной проблемы.

Как ранее сообщал Mkset, 13 ноября в «Соснах» произошел настоящий коммунальный коллапс. Все началось с работ по монтажу опор освещения, которые проводила подрядная организация ООО «Башкирэнерго». Во время бурения был поврежден водопровод, и в результате 35 домов остались без воды. ГУП РБ «Уфаводоканал» объявил об аварийном отключении в 13:40, и жители начали готовиться к долгому ожиданию.

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К вечеру того же дня, около девяти часов, вода снова появилась в кранах, однако радость оказалась недолгой. Вместо привычного потока чистой воды, по словам жителей, из кранов потекла ржавая жидкость.

— Пришлось сливать её до прозрачности. Но никто же это вычитать из платежей не будет, — делится местная жительница Ангелина изданию Mkset.

Ситуация усугублялась тем, что в жилом комплексе находятся только пара крупных продуктовых магазинов. Однако к вечеру запасы бутилированной воды, по словам жителей, в них иссякли, и те, кто не успел запастись заранее, оказались в затруднительном положении.

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