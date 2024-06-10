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Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

Власти Учалов объяснили, почему аварию с водоводом устраняли так долго

«Три месяца назад ещё били тревогу»: Хабиров об аварии в Учалах

10 июня 2024, 07:50
Фото: Руслан Гилязетдинов/Vk

Власти Учалов объяснили, почему аварию с водоводом устраняли так долго

Глава Учалинского района Башкирии Руслан Гилязетдинов прокомментировал недавнюю коммунальную аварию, которая лишила холодной воды десятки тысяч людей.

Напомним, инцидент случился в райцентре в воскресенье, 9 июня. На водопроводе, который обеспечивает большую часть города, случился порыв трубы. В местном отделе по ЖКХ утром 10 июня Mkset сообщили, что водоснабжение должно быть восстановлено в течение нескольких часов.

Как сообщил чиновник на правительственном совещании, приступить к работам долгое время было невозможно — участок водовода довольно продолжительный, рабочим пришлось ждать полного слива воды.

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— На сегодня ремонтные работы закончены, приступаем к заполнению системы. Вчера отработали, по резервной линии пустили максимальное количество воды, чтобы за ночь хотя бы заполнить, — сказал чиновник.

Глава района, предвкушая возможные замечания, решил также первым вспомнить о неком поручении Хабирова от 2021 года, однако закончить оправдания чиновнику не дали.

— У вас поручение от 2021 года по этому участку водовода тоже есть. Прорабатываем с ЖКХ, но пока, к сожалению… — обрывается реплика Гилязетдинова.

Глава Башкирии Радий Хабиров, в свою очередь, напомнил, что три месяца назад он уже приезжал в муниципалитет с рабочим визитом, во время которого были сделаны соответствующие замечания по водопроводу.

— Три месяца назад я к вам выезжал, били тревогу, потому что это единственный водопровод, который обеспечивает город, — подчеркнул Хабиров.
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