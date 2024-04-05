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Published Сегодня, 05:11

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Updated Сегодня, 05:14

Жителям Башкирии рассылают сообщения о биологической диверсии

Жителям Башкирии рассылают сообщения о биологической диверсии

5 апреля 2024, 05:11
Фото: PxHere
Роспотребнадзор опроверг информацию о заражении водопроводов в Башкирии. Соответствующую публикацию разместили в соцсетях ведомства.

Ранее по мессенджеру WhatsApp среди жителей республики начало «гулять» сообщение, якобы вода из-под крана заражена холерой.

Сотрудники Роспотребнадзора предположили, что поводом для фейка могло стать постановление главврача России о дополнительных мерах по профилактике холеры. При этом сам документ в настоящий момент не действует.

В Роспотребнадзоре Башкирии заявили, что в питьевой воде нет вибрионов холеры
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«Отметим, что подобные слухи распространяются уже не первый раз. Призываем жителей республики доверять информации только из достоверных источников», — гласит сообщение Роспотребнадзора.

#Общество#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Здоровье#Водопровод
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