Жителям Башкирии рассылают сообщения о биологической диверсии

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Ранее по мессенджеру WhatsApp среди жителей республики начало «гулять» сообщение, якобы вода из-под крана заражена холерой.
Сотрудники Роспотребнадзора предположили, что поводом для фейка могло стать постановление главврача России о дополнительных мерах по профилактике холеры. При этом сам документ в настоящий момент не действует.
«Отметим, что подобные слухи распространяются уже не первый раз. Призываем жителей республики доверять информации только из достоверных источников», — гласит сообщение Роспотребнадзора.