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Прокуратура начала проверку после порыва трубы в Башкирии

Прокуратура начала проверку после порыва трубы в Башкирии

10 июня 2024, 13:31
Фото: Руслан Гилязетдинов/Vk
Прокуратура инициировала проверку после крупной коммунальной аварии с башкортостанских Учалах. Об этом сообщили Mkset в пресс-службе ведомства.

Напомним, инцидент случился в воскресенье, 9 июня. В районном центре повредился водопровод, обеспечивавший большую часть города. В результате без воды остались больше 23 тысяч жильцов.

«Три месяца назад ещё били тревогу»: Хабиров об аварии в Учалах
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Днём 10 июня рабочим удалось устранить последствия аварии. Труба была восстановлена и абонентам начали возвращать воду. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявлял о том, что «бить тревогу» по единственному общегородскому водопроводу начали ещё несколько месяцев назад.

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