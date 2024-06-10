Прокуратура начала проверку после порыва трубы в Башкирии

Днём 10 июня рабочим удалось устранить последствия аварии. Труба была восстановлена и абонентам начали возвращать воду. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявлял о том, что «бить тревогу» по единственному общегородскому водопроводу начали ещё несколько месяцев назад.