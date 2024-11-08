Юрта и точка: уфимцы в недоумении от решений власти

Posted 8 ноября, 05:32
Published 8 ноября, 05:32
Modified 8 ноября, 10:19
Updated 8 ноября, 10:19
В четверг, 7 октября, уфимец и путешественник Валерий поделился своим мнением по поводу неординарной ситуации с Водонапорной башней — памятником архитектуры. Как считает мужчина, словно из ниоткуда на территории вокруг этой исторической постройки появились юрты — кочевые домики, которые вызывают больше вопросов, чем ответов.
Валерий вспоминает историю объекта. Сама Водонапорная башня была построена в 1901 году и долго служила важным объектом для обеспечения водой жителей Уфы. Спустя годы она пришла в запустение и стала забытым местом, пока не началась ее реконструкция.
— Когда же, к юбилею города, все здесь начали благоустраивать, я сказал себе: ну, наконец-то! Но поторопился. Здесь поставили ограждение, скамейки, положили тротуарную плитку. А затем… соорудили аж целых три юрты! Сначала я думал, что к юбилейным торжествам. Но нет, юрты, пустые и необитаемые, стоят там до сих пор, — пишет Валерий в соцсетях.
По мнению мужчины, было бы целесообразно сделать «что-то вроде промышленного музея», или музея уфимского водопровода. Местные жители быстро откликнулись на эту ситуацию.
— На юртах изображены кельтские руны, которые ну совсем не, в тему. Ибо англ сакская языческая письменность и башкирская кириллица разнополярны, — пишет Дмитрий.
— Юрта и точка, — коротко резюмировала Ирина.
— Ну да, юрты совсем не в тему, — пишет Гульнара.
Напомним, объект культурного наследия расположен в частном секторе за площадью Салавата Юлаева. В 2021 году ей дали особый охранный статус, благоустройство территории вокруг неё начали в 2024 году.