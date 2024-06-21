В Уфе важную улицу перекроют до конца лета

Между тем, множество жилых домов почти на сутки останется без холодной воды — с 14:00 26 июня по 13:00 26 июня. Речь, по словам администрации, идёт о 25 многоквартирных зданиях, а также автозаправке, двух медучреждениях, 13 муниципальных зданий и центральном тепловом пункте.