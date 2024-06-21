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Published Сегодня, 06:17

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Updated Сегодня, 06:22

В Уфе важную улицу перекроют до конца лета

В Уфе важную улицу перекроют до конца лета

21 июня 2024, 06:17
Фото: pxhere.com
Улица Менделеева в столице Башкирии будет частично перекрыта почти на два месяца, сообщили в мэрии города.

Речь идёт об отрезке вдоль квартала от улицы Обской до улицы Губайдулинна. С 22 июня по 20 августа там будут чинить водопровод.

Капитальный ремонт коммуникаций городские власти запустили и на перекрёстке Степана Кувыкина — Менделеева. Работы на участке также начнутся в субботу, 22 июня, и закончатся 12 июля.

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Между тем, множество жилых домов почти на сутки останется без холодной воды — с 14:00 26 июня по 13:00 26 июня. Речь, по словам администрации, идёт о 25 многоквартирных зданиях, а также автозаправке, двух медучреждениях, 13 муниципальных зданий и центральном тепловом пункте.

Тысячи частных и сотни многоэтажных домов также попадут в зону понижения давления водоснабжения. Полный список адресов подготовила мэрия города. Мэрия, помимо прочего, пообещала организовать подвоз воды, но о конкретных пунктах сообщить намерена позднее.

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