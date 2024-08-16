mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Пропавшего в шлюзах пенсионера нашли за два часа

Пропавшего в шлюзах пенсионера нашли за два часа

16 августа 2024, 10:26
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
В пятницу, 16 августа, на Нугушском водохранилище произошла трагедия — 71-летний мужчина попал в открытые затворы, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Мужчина, не обращая внимания на установленные запрещающие знаки, решил поплавать вблизи открытых затворов. Очевидцы стали свидетелями того, как сильное течение внезапно затянуло его в гидравлический узел.

По предварительным данным, пенсионер не смог справиться с мощным потоком воды и был унесён к шлюзу. На месте происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИМС МЧС России и МВД, а также водолазы Госкомитета РБ по ЧС.

В Башкирии мужчину затянуло в открытый затвор гидроузла
Узнать подробнее

По данным спасателей, спустя два часа после инцидента, очевидцы обнаружили тело в двух километрах от открытого затвора, на середине водоема. Специалисты столкнулись с серьёзной проблемой: сильное течение мешало извлечению мужчины.

Как известно, позже спасатели Госкомитета РБ по ЧС извлекли тело мужчины из воды.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Читайте также:
Египтянина спасли на отдыхе в УфеВ Башкирии пропали двое мужчин на квадроциклеШкольники спасли пьяного мужчину в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Пропажа#Туймазы#Татарстан#Трагедия#Очевидцы#Водохранилище#Пенсионер#Инцидент#Специалисты#Инциденты#Госкомитет РБ по ЧС#Водолазы#Течение#Водоем#Шлюз#Курск#Курская область#Гидравлический узел#Сильное течение
Подпишитесь
Потоп в Уфе — последние новости
Сегодня, 04:41
«Мы не боги и не можем решить всё»
Сегодня, 07:23
Глава села в Башкирии отдал на СВО свой байк
Сегодня, 07:20
Убийцу из Уфы отправили штурмовать посадки на СВО
Сегодня, 06:57
Дожди обошлись Башкирии в ₽123 млн
Сегодня, 08:26
Уфимец взорвал самолет шуткой
Сегодня, 08:24