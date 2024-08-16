Пропавшего в шлюзах пенсионера нашли за два часа

По данным спасателей, спустя два часа после инцидента, очевидцы обнаружили тело в двух километрах от открытого затвора, на середине водоема. Специалисты столкнулись с серьёзной проблемой: сильное течение мешало извлечению мужчины.



Как известно, позже спасатели Госкомитета РБ по ЧС извлекли тело мужчины из воды.