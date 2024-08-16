Пропавшего в шлюзах пенсионера нашли за два часа

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Мужчина, не обращая внимания на установленные запрещающие знаки, решил поплавать вблизи открытых затворов. Очевидцы стали свидетелями того, как сильное течение внезапно затянуло его в гидравлический узел.
По предварительным данным, пенсионер не смог справиться с мощным потоком воды и был унесён к шлюзу. На месте происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИМС МЧС России и МВД, а также водолазы Госкомитета РБ по ЧС.
По данным спасателей, спустя два часа после инцидента, очевидцы обнаружили тело в двух километрах от открытого затвора, на середине водоема. Специалисты столкнулись с серьёзной проблемой: сильное течение мешало извлечению мужчины.
Как известно, позже спасатели Госкомитета РБ по ЧС извлекли тело мужчины из воды.