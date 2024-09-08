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Modified Сегодня, 20:14

Updated Сегодня, 20:14

В Башкирии прицеп утащил машину с ребёнком

В Башкирии прицеп утащил машину с ребёнком

8 сентября 2024, 18:10
Фото: МЧС
В Бирске в воду съехал грузовой автомобиль с людьми, сообщает в воскресенье, 8 сентября, МЧС Республики Башкортостан.

По информации спасателей, в момент происшествия в автомобиле находились двое взрослых и трое детей. В кузове прицепа находилась лодка.

Транспортное средство находилось на берегу реки и в какой-то момент — по необозначенной пока причине — начало съезжать в воду. Взрослые и двое несовершеннолетних сумели выбраться, однако один из детей — семилетний ребёнок — выйти из машины не смог. Поисками школьника сейчас занимаются водолазы.

Ранее под Нефтекамском из воды извлекли бездыханное тело пловца. Мужчина отправился на водохранилище в холодный день — спасатели искали его целую неделю.

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