В Башкирии прицеп утащил машину с ребёнком

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 20:14
Updated Сегодня, 20:14
По информации спасателей, в момент происшествия в автомобиле находились двое взрослых и трое детей. В кузове прицепа находилась лодка.
Транспортное средство находилось на берегу реки и в какой-то момент — по необозначенной пока причине — начало съезжать в воду. Взрослые и двое несовершеннолетних сумели выбраться, однако один из детей — семилетний ребёнок — выйти из машины не смог. Поисками школьника сейчас занимаются водолазы.
Ранее под Нефтекамском из воды извлекли бездыханное тело пловца. Мужчина отправился на водохранилище в холодный день — спасатели искали его целую неделю.