В Башкирии прицеп утащил машину с ребёнком

Транспортное средство находилось на берегу реки и в какой-то момент — по необозначенной пока причине — начало съезжать в воду. Взрослые и двое несовершеннолетних сумели выбраться, однако один из детей — семилетний ребёнок — выйти из машины не смог. Поисками школьника сейчас занимаются водолазы.