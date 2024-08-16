Уровень воды

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Август
Потоп в Башкирии — последние новости
16 августа, 04:28
Потоп в Башкирии — последние новости
15 августа, 04:28
Башкирия готовится к новому паводку
13 августа, 13:34
Потоп в Башкирии — последние новости
13 августа, 05:05
Потоп в Башкирии — готова эвакуация
Спасатели развернули все необходимые силы — люди отказываются покидать дома, сообщает МЧС РБ.
8 августа, 07:57
Потоп в Уфе — последние новости
7 августа, 09:01
Потоп в Башкирии — последние новости
На утро 7 августа 2024 года в Башкортостане наблюдаются две критические ситуации, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.
7 августа, 05:10
Видео. Уфимский пляж «Солнечный» утонул в дождевом паводке
Недавние дожди превратили отдых у реки Белой в нечто совершенно неожиданное, сообщают очевидцы в соцсетях.
4 августа, 09:24
Июль
Природный парк в Башкирии останется без посетителей
Вслед за заповедником Шульган-Таш для посещения закрылся природный парк Иремель.
28 июля, 08:32
Дамбу прорвало в Башкирии
Автомобилистов просят объезжать аварийный затопленный участок, сообщает глава Зилаирского района Борис Мелкоедов.
14 июля, 11:47

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