Башкирия готовится к новому паводку

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
По данным Башгидромета, в ближайшие дни, с 13 по 16 августа, регион столкнется с серьезными метеорологическими явлениями. Ожидаемые осадки в виде сильных дождей, могут спровоцировать увеличение притока к гидротехническим сооружениям и даже выход воды на пойму рек. Особенно это может затронуть малые степные и горные реки, где риск подтопления пониженных участков местности значительно возрастает.
Напомним, что еще на утро вторника, 13 августа, уровень воды в водоемах демонстрировал положительную динамику — наблюдалось его снижение. Тем не менее, предстоящие дожди могут вновь изменить ситуацию. Специалисты рекомендуют жителям быть особенно внимательными и заранее подготовиться к возможным изменениям в погодных условиях.