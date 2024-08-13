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Published Сегодня, 13:34

Modified Сегодня, 13:36

Updated Сегодня, 13:36

Башкирия готовится к новому паводку

Башкирия готовится к новому паводку

13 августа 2024, 13:34
Фото: 1MI
Сильные дожди в регионе могут привести к подтоплениям, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

По данным Башгидромета, в ближайшие дни, с 13 по 16 августа, регион столкнется с серьезными метеорологическими явлениями. Ожидаемые осадки в виде сильных дождей, могут спровоцировать увеличение притока к гидротехническим сооружениям и даже выход воды на пойму рек. Особенно это может затронуть малые степные и горные реки, где риск подтопления пониженных участков местности значительно возрастает.

Напомним, что еще на утро вторника, 13 августа, уровень воды в водоемах демонстрировал положительную динамику — наблюдалось его снижение. Тем не менее, предстоящие дожди могут вновь изменить ситуацию. Специалисты рекомендуют жителям быть особенно внимательными и заранее подготовиться к возможным изменениям в погодных условиях.

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