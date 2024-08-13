Башкирия готовится к новому паводку

По данным Башгидромета, в ближайшие дни, с 13 по 16 августа, регион столкнется с серьезными метеорологическими явлениями. Ожидаемые осадки в виде сильных дождей, могут спровоцировать увеличение притока к гидротехническим сооружениям и даже выход воды на пойму рек. Особенно это может затронуть малые степные и горные реки, где риск подтопления пониженных участков местности значительно возрастает.